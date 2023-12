Palpite Bahia x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Saiba os melhores palpites para as apostas em Bahia e Atlético-MG na última rodada do Brasileirão.

Pela última rodada da competição, o Bahia recebe o Atlético-MG. A partida está marcada para acontecer no dia 6 de dezembro (quarta-feira), na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador.

Portanto, confira as análises e palpites que foram selecionadas por nossa equipe editorial, composta por especialistas em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultado Atletico-MG vence 3.45 na Betano Ambos marcam Sim 1.83 na Betano Jogador a marcar Paulinho 2.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Ainda há esperança de título

O Atlético-MG, com 66 pontos ganhos em 37 rodadas disputadas, ainda sonha em se sagrar o grande campeão desta edição do Brasileirão, mesmo que suas chances sejam remotas.

Para alcançar esse possível objetivo, o time comandado por Luis Felipe Scolari não se pode dar ao luxo de não vencer esse jogo. Então, assim como foi na vitória contra o São Paulo na rodada anterior, espera-se muita garra da equipe.

Assim, precisando vencer, o Galo, um dos melhores visitantes do campeonato, deve jogar com um time ofensivo, visando os três pontos. Afinal, é imprescindível que a equipe chegue ao menos nos 69 de pontuação.

Palpite 1 - Bahia x Atlético-MG - Atlético-MG vence: 3.45 na Betano.

Bahia em total desespero

Se do lado do Galo as coisas parecem um pouco tranquilas, do lado do Bahia é apenas caos: a equipe precisa vencer e contar com combinação de resultados para não ser rebaixada.

Esse cenário vem fazendo com que o Bahia se depare com jogos de bastante movimentações. Em três dos últimos quatro jogos da equipe, os dois times marcaram gols.

Com isso, imaginando que o Bahia terá uma abordagem ofensiva jogando em casa, essa movimentação ao ataque, ainda que gere oportunidades de gols, pode gerar também espaços para que o Galo também marque gols no contra-ataque.

Palpite 2 - Bahia x Atlético-MG - Sim para ambos marcam: 1.83 na Betano.

Paulinho na artilharia da competição

O atacante do Galo, Paulinho, tem sido um jogador chave nessa brilhante ascensão do Atlético-MG. Seus gols em jogos importantes proporcionaram ao time mineiro vitórias ou empates heroicos.

Atualmente, o jogador surge no topo da lista dos artilheiros do campeonato, tendo marcado incríveis 19 gols em 35 jogos atuando como titular, representando uma média de 0,54 por partida.

Nesse sentido, levando em conta que o Bahia deverá se expor na tentativa de marcar gols, um dos melhores palpites é que o artilheiro do campeonato consiga deixar sua marca mais uma vez.

Palpite 3 - Bahia x Atlético-MG - Paulinho marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.