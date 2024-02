Palpite Audax-RJ x Botafogo - Campeonato Carioca - 24/2/24

Dependendo não mais só de si para avançar à próxima fase do Estadual, apenas a vitória interessa ao Glorioso em duelo com o Audax-RJ.

Enquanto os comandados de Tiago Nunes lutam por um lugar nas primeiras posições, o Audax-RJ segue em busca de somar seus primeiros pontos na competição. Aqui estão nossas dicas para esta partida na 10ª rodada do Carioca.

Aposta Palpite Odd Resultado e ambas as equipes marcam Vitória do Botafogo e não 1.80 na Betano Total de gols de uma equipe Botafogo marcar dois ou mais gols 1.52 na Betano Resultado e evolução do jogo Botafogo marcar primeiro e ganhar 1.40 na Betano

Ataque dos donos da casa sofre em 2024

O Audax-RJ nem possui a pior defesa da competição, mas por conta de sua inoperância ofensiva o lanterna do Carioca ainda não pontuou no Campeonato Carioca.

Em 10 jogos na temporada, incluindo um pela Copa do Brasil, a equipe carioca marcou apenas um gol. No total, o Alvinegro ficou sem marcar em nove ocasiões.

Nos seus duelos contra gigantes do Rio, o Audax-RJ foi derrotado sem balançar as redes, perdendo de 1-0 para o Fluminense e 4-0 para o Flamengo.

Palpite 1 - Audax-RJ x Botafogo - Vitória do Botafogo e não para ambas as equipes marcarem: 1.80 na Betano.

Fogão foi bem em último jogo como visitante no Carioca

A equipe de Tiago Nunes tem uma média de dois gols por jogo em suas três últimas partidas por todas as competições.

O Glorioso bateu o Volta Redonda por 3-0 no seu jogo fora de casa mais recente pelo Campeonato Estadual.

Em quatro de suas últimas seis aparições válidas pelo Campeonato Carioca, o Botafogo marcou pelo menos dois gols.

Palpite 2 - Audax-RJ x Botafogo - Botafogo marcar dois ou mais gols: 1.52 na Betano.

Fogão sai na frente com frequência

O Botafogo marcou o primeiro gol nas suas últimas três partidas em todas as competições, duas pelo Estadual e uma pela Libertadores.

As únicas duas ocasiões nas quais o Glorioso não marcou o primeiro gol do jogo foram suas derrotas por 1-0 no Carioca, para Boavista e Flamengo.

Possuindo somente um gol na atual temporada, o Audax-RJ saiu atrás em oito de suas 10 partidas em 2024.

Palpite 3 - Audax-RJ x Botafogo - Botafogo marcar primeiro e ganhar: 1.40 na Betano.