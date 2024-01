Palpite Audax Rio x Fluminense - Campeonato Carioca - 25/1/24

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Audax Rio e Fluminense terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 25 de janeiro (quinta-feira), no Eucyzão, em Saquarema.

Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 1.42 na Betano Gols Mais/Menos Audax Rio menos de 0,5 gols 1.82 na Betano Placar exato 1-0 para o Fluminense 6.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atual campeão pode se impor

O Fluminense, que jogou o Mundial de Clubes em dezembro de 2023, tem ido a campo com um time misto enquanto seus principais atletas não estão à disposição.

Contudo, mesmo assim, a equipe Tricolor que é atual campeã do torneio segue se mostrando forte. Até agora, conta com um empate e uma vitória. Por isso, ocupa a quarta posição.

Do outro lado, o Audax Rio se encontra na lanterna da Taça Guanabara, tendo perdido seus dois jogos iniciais, contra Flamengo e Madureira.

Palpite 1 - Audax Rio x Fluminense - Fluminense vence: 1.42 na Betano.

Audax ainda não marcou gols no Campeonato Carioca

Além de ter perdido seus dois jogos iniciais na competição, o Audax-RJ vem apresentando um setor ofensivo bastante ineficiente. Até agora, não marcou nenhum gol sequer.

Indo mais a fundo, podemos observar que além de não marcar contra Flamengo e Madureira, a equipe soma três jogos ao todo sem balançar as redes. Pois antes disso, perdeu nas oitavas da Copa Rio por 1 a 0 diante do Olaria.

Agora, enfrentando uma equipe que mesmo que não disponha de seus principais atletas, é um time robusto e consistente, com isso, o Audax pode encontrar desafios significativos para dar fim ao jejum de gols.

Palpite 2 - Audax Rio x Fluminense - Audax menos de 0,5 gols: 1.82 na Betano.

Fluminense tentará vencer sem ser vazado

Inegavelmente o Tricolor das Laranjeiras é o grande favorito, mesmo atuando fora de casa e com um time alternativo. Afinal, o Audax é um dos principais candidatos ao rebaixamento.

Dessa forma, somando o favoritismo do Fluminense com a ineficiência do ataque do Audax Rio, acreditamos que o time visitante possa vencer esse jogo sem sofrer gols. Assim, um placar magro de 1 pode ser o resultado final.

Vale mencionar ainda que, das últimas três derrotas do Audax, em duas delas o resultado foi 1 a 0. Já o Fluminense não conseguiu marcar mais de dois gols em seus últimos cinco jogos.

Palpite 3 - Audax Rio x Fluminense - Placar exato 1 a 0 para o Fluminense: 6.30 na Betano.