Palpite Atlético-MG x Vasco - Copa do Brasil - 2/10/24

Pelo jogo de ida das semifinais, um duelo entre mineiros e cariocas: o Atlético-MG recebe o Vasco.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (2 de outubro), às 19h15, na Arena MRV, localizado em Belo Horizonte. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Atlético-MG vence 1.60 na Superbet Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 2.15 na Superbet Jogador a marcar ou dar assistência Hulk 1.68 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Atlético-MG inicia a disputa em casa

Embora não venha desempenhando o melhor futebol na liga nacional, o Galo tem sido implacável nas disputas de mata-mata.

A equipe mineira ainda não foi eliminada de nenhuma competição de jogos eliminatórios: venceu o Campeonato Mineiro e está nas semifinais da Libertadores e Copa do Brasil.

Ainda, é importante considerar que atuando em casa, o Atlético vem de duas vitórias seguidas, contra Fluminense e Bragantino. Sendo assim, vemos o Galo como favorito deste duelo.

Palpite 1 - Atlético-MG x Vasco - Atlético-MG vence: 1.60 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Vasco pela Copa do Brasil 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Pode haver muitos tiros de canto

Considerando que este é o primeiro de dois duelos, será fundamental para o Atlético-MG tentar abrir uma vantagem para a partida de volta.

Contudo, o Vasco poderá enxergar um empate nesta partida com bons olhos. Sendo assim, imaginando o Cruzmaltino focado na defesa e o Galo pressionando, a partida pode ser destacada pela quantidade alta de escanteios.

Para embasar esse palpite, vale observar também que no jogo mais recente de ambos os times, as duas equipes participaram de jogos com pelo menos 10 tiros de canto.

Palpite 2 - Atlético-MG x Vasco - Mais de 9,5 escanteios: 2.15 na Superbet.

Hulk em ótima fase

O atacante do Atlético-MG vem sendo um dos atletas com a melhor média de gols na temporada de futebol brasileiro.

Até aqui, Hulk já marcou 17 gols na temporada e já contribuiu com 8 assistências, tornando-se assim uma peça fundamental no sistema ofensivo dos mineiros.

Ainda, é válido considerar que o jogador é muito eficiente em bolas paradas, o que certamente pode aumentar suas chances de marcar gols diante do Vasco.

Palpite 3 - Atlético-MG x Vasco - Hulk marca ou dá assistência: 1.68 na Superbet.