Palpite Atlético-MG x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 1/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Atlético-MG x Fortaleza, no Campeonato Brasileiro 2023.

Neste confronto da 31ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG recebe o Fortaleza. O confronto acontece no dia 1 de novembro (quarta-feira), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Atlético-MG vence 1.80 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.07 na Betano Jogador a marcar Paulinho a qualquer momento 2.50 na Betano

Fortaleza recolhe os cacos

Tendo feito da Sul-Americana seu principal objetivo, o Fortaleza viu seus planos serem frustrados ao ser derrotado para a LDU na grande final do torneio continental. Na ocasião, perderam nos pênaltis após empate por 1 a 1.

A campanha da equipe, ainda que tenha sido motivo de orgulho, foi um banho de água fria, visto que fez com que a equipe perdesse a chance garantir vaga na Libertadores do próximo ano.

Atualmente equipe cearense vem de três partidas sem vencer: um empate e duas derrotas. Já o Galo que vem de duas vitórias seguidas e é o favorito para este duelo, principalmente por ter como trunfo o fator casa.

Palpite 1 - Atlético-MG x Fortaleza - Atlético-MG vence: 1.80 na Betano.

Ambos com média superior a um gol por jogo

Em 30 partidas jogadas neste Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, ainda que não tenha um dos ataques mais mortais, conseguiu anotar 36 gols. O que lhe garante uma média de 1,2 por partida.

Do outro lado, o Leão do Pici conseguiu marcar 33 gols. Contudo, a equipe comandada por Vojvoda fez apenas 28 jogos, dois a menos que seus adversários. Assim, a média do Laion é de 1,17.

Nesse sentido, além das duas equipes ter média de pelo menos um gol por jogo, vale ressaltar ainda que em três dos últimos quatro confrontos diretos houve gols das duas equipes.

Palpite 2 - Atlético-MG x Fortaleza - Sim para ambos marcam: 2.07 na Betano.

Paulinho artilheiro da Arena MRV

O Galo inaugurou sua Arena em agosto deste ano, enfrentando o Santos. Nesse jogo, Paulinho foi o grande destaque, marcando os dois gols da vitória atleticana.

Posteriormente, o atacante contribuiu com um gol em cada uma das partidas contra Botafogo e Cuiabá. No último sábado, no confronto com o Fluminense, o artilheiro balançou as redes duas vezes, chegando a seis gols nesse estádio.

Ainda, Paulinho conquistou a vice-liderança na tabela de artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 13 gols. Ele divide essa posição com Marcos Leonardo, do Santos, ficando atrás apenas de Tiquinho Soares, do Botafogo.

Palpite 3 - Atlético-MG x Fortaleza - Paulinho para marcar a qualquer momento: 2.50 na Betano.