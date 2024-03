Palpite Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 30/3/24

Pelo primeiro jogo da final do estadual de Minas Gerais, a equipe do Atlético-MG recebe o time do Cruzeiro.

O confronto acontece no dia 30 de março (sábado), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este clássico decisivo.

Aposta Palpite Odd Resultado primeiro tempo Empate 2.10 na Betano Resultado Cruzeiro vence 4.05 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 2.02 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atlético-MG em transição

Nas últimas partidas diretas entre essas duas equipes, o primeiro tempo ficou empatado. Para este jogo, algo similar pode ser apresentado.

Primeiro porque o Galo tentará se assimilar com a filosofia de seu novo treinador, o argentino Gabriel Milito. Depois porque o Cruzeiro pode jogar recuado, visto que um empate fora é um bom resultado.

Nesse sentido, consideramos ainda que esse pode ser um jogo muito ‘truncado’ devido à importância da partida e o fator histórico do clássico, sendo assim a primeira etapa pode ser muito parada e com poucas oportunidades.

Palpite 1 - Atlético-MG x Cruzeiro - Empate no primeiro tempo: 2.10 na Betano.

Cruzeiro é um visitante indigesto

Desde que o Galo inaugurou sua nova arena, ainda em 2023, algo que aborrece seus torcedores é o fato do Atlético-MG nunca ter vencido seu maior rival neste estádio.

Em dois jogos disputados, em ambas as partidas a Raposa saiu com a vitória. Primeiro venceu por 2 a 0 e depois triunfou por 1 a 0.

Ainda, é importante considerar que o Cruzeiro não perdeu nenhuma partida como visitante neste campeonato, em cinco jogos foram quatro vitórias e um empate.

Palpite 2 - Atlético-MG x Cruzeiro - Cruzeiro vence: 4.05 na Betano.

Segundo tempo pode ser decisivo

Nas duas vitórias recentes do Cruzeiro sobre a equipe do Atlético-MG, todos os gols foram marcados na segunda etapa, sendo assim, essa foi obviamente a metade com mais gols.

Ainda, é importante observar que na partida decisiva das semifinais de ambas as equipes, os dois jogos terminaram com mais gols no segundo tempo.

Na ocasião, o Cruzeiro venceu o Tombense por 3 a 1 (três gols na etapa conclusiva) e o Atlético foi derrotado pelo América-MG por 2 a 1 (dois gols no segundo tempo).

Palpite 3 - Atlético-MG x Cruzeiro - Segundo tempo com mais gols: 2.02 na Betano.