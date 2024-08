Palpite Atlético-MG x CRB - Copa do Brasil - 7/8/24

O sorteio da Copa do Brasil colocou Atlético-MG e CRB frente a frente nas oitavas de final.

A equipe alagoana será a visitante neste segundo jogo, visitando o Galo na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida está programada para acontecer na quarta-feira (7) às 19h.

Aposta Palpite Odd Resultado Atlético-MG vence 1.29 na Superbet Time para classificar Atlético-MG 1.15 na Superbet Jogador a marcar Paulinho marca a qualquer momento 1.83 na Superbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Galo com amplo favoritismo

Este duelo coloca frente a frente duas equipes de divisões diferentes. O Atlético-MG é o nono colocado na Série A e o CRB é o décimo segundo colocado da Série B.

Ao considerar o Ranking da CBF, que classifica os times mais potentes do país, o Galo é o quinto melhor time, enquanto isso o CRB é apenas o 26º colocado.

Dessa forma, ao analisar o desempenho das equipes nas ligas nacionais, disparidade de elencos e posição no ranking brasileiro, podemos entender o Galo como favorito para o triunfo.

Palpite 1 - Atlético-MG x CRB - Atlético-MG vence: 1.29 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Atlético-MG deve vencer o jogo contra o CRB nesta quarta-feira (7) pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Atlético-MG deve impor um forte ritmo

Embora se esperasse mais do Galo na primeira partida, realizada em Alagoas, a equipe ainda assim segue como favorita para avançar de fase.

O empate por 2 a 2 fora de casa pode ser visto como um resultado, em tese, positivo. Afinal, agora a equipe de Gabriel Milito pode decidir a vaga frente à sua torcida.

O Atlético vem sendo forte em jogos de mata-mata, tanto que foi campeão mineiro e teve um bom desempenho na fase anterior da CDB.

Palpite 2 - Atlético-MG x CRB - Atlético-MG se classifica: 1.15 na Superbet.

Paulinho pode ser decisivo mais uma vez

O jogador do Atlético-MG, ao lado de Hulk, vem sendo uma das peças mais importantes no setor ofensivo do Galo.

Nessa temporada, o Paulinho já conseguiu marcar 14 gols em 37 partidas realizadas. Ou seja, apresenta média de 0,37.

Agora, enfrentando uma equipe que apresenta uma defesa tecnicamente mais frágil, uma vez que sofreu 21 gols em 18 jogos na Segunda Divisão, Paulinho pode ter chances de marcar.

Palpite 3 - Atlético-MG x CRB - Paulinho marca a qualquer momento: 1.83 na Superbet.