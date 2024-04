Palpite Atlético de Madrid x Borussia Dortmund - Champions League - 10/4/24

O Borussia Dortmund viaja a Madri para enfrentar os Colchoneros comandados por Diego Simeone nas quartas de final da Champions League.

Duas equipes que não se enfrentam desde 2018 agora medem forças em duelo mata-mata. Confira nossos palpites para este grande embate na quarta-feira (10).

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.60 na Betano Total de gols no 1º tempo Pelo menos um 1.44 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Antoine Griezmann 2.62 na Betano

Momentos de inconsistência para os donos da casa

O Atlético de Madrid até que garantiu uma vitória no seu último jogo, passando pelo Villarreal fora de casa por 2-1, mas não vem bem no espanhol.

A equipe de Diego Simeone vinha de duas derrotas em La Liga antes desse triunfo, caindo por 3-0 em seus domínios contra o Barcelona e 2-0 fora de casa contra o Cádiz

Do lado visitante, o momento era um pouco mais positivo, mas o Dortmund também preocupou seus torcedores com a derrota em casa para o Stuttgart na sua atuação mais recente. Pela inconsistência das duas equipes, acreditamos no empate como palpite.

Palpite 1 - Atlético de Madrid x Borussia Dortmund - Empate: 3.60 na Betano.

Expectativa de bola na rede na etapa inicial

O Atlético de Madrid geralmente marca pelo menos uma vez no primeiro tempo de seus jogos em casa.

Este foi o cenário nas quatro partidas que realizou no Estádio Cívitas Metropolitano pela Champions League, inclusive na classificação contra a Inter de Milão nas oitavas de final.

Retratando seu cenário em La Liga, o Atleti marcou no mínimo um gol na etapa inicial em 80% de seus jogos (12 de 15).

Palpite 2 - Atlético de Madrid x Borussia Dortmund - Pelo menos um gol no primeiro tempo: 1.44 na Betano.

Artilheiro da competição em casa

A briga pela artilharia da Champions League está bem intrigante na atual temporada, tendo quatro nomes empatados na liderança, todos com seis gols e ainda vivos no torneio.

Um dos nomes que divide essa marca é o francês Antoine Griezmann, também tendo bons números em La Liga, marcando 11 além de seis assistências no campeonato nacional.

Griezmann deixou pelo menos um gol em três das últimas cinco partidas do Atleti na Champions League, inclusive em seu último jogo, triunfo por 2-1 contra a Inter de Milão.

Palpite 3 - Atlético de Madrid x Borussia Dortmund - Antoine Griezmann marcar pelo menos uma vez: 2.62 na Betano.