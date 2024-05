Palpite Athletico-PR x Vasco - Campeonato Brasileiro - 5/5/24

Invicto em casa na atual temporada, o Athletico Paranaense recebe o Vasco da Gama neste domingo (5).

O Furacão visa dar uma resposta após resultado negativo na Copa do Brasil. Então, estes são os nossos palpites para o jogo entre Athletico-PR e Vasco da Gama pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Athletico-PR 1.57 na Betano Total de gols de uma equipe Athletico-PR marcar dois ou mais 1.78 na Betano Total de chutes Pablo Vegetti ter pelo menos três 1.70 na Betano

Cruzmaltino não vence Furacão fora desde 2007

O Athletico-PR fará o seu terceiro jogo em casa neste Brasileirão e não só venceu os dois primeiros como sequer sofreu um gol.

Recebendo Cuiabá e Internacional nas duas partidas em seus domínios pela Série A, o Furacão aumentou sua série de vitórias em casa para sete partidas em todas as competições.

Analisando o histórico entre essas equipes, o Furacão venceu seis dos últimos sete duelos em Curitiba, com a exceção sendo justamente a partida da temporada passada, um empate sem gols.

Palpite 1 - Athletico-PR x Vasco - Vitória do Athletico-PR: 1.57 na Betano.

Pior defesa do Brasileirão em campo

A amostra de quatro jogos está longe de garantia do que irá ocorrer durante toda a competição, mas a realidade é que até esse momento a defesa do Vasco é um ponto bem frágil a ser corrigido.

São nove gols sofridos em quatro rodadas para o Cruzmaltino, o golpe mais duro sendo uma goleada nas mãos do Criciúma, perdendo por 4-0 em casa.

Considerando apenas suas partidas em casa, o Athletico-PR marcou múltiplas vezes em três de seus últimos quatro jogos.

Palpite 2 - Athletico-PR x Vasco - Athletico-PR marcar dois ou mais gols: 1.78 na Betano.

Centroavante vascaíno entre os que mais finalizam na Série A

A situação do Vasco pode passar longe do ideal, mas o centroavante da equipe está fazendo sua parte no setor ofensivo.

Responsável por metade dos quatro gols do Vasco na competição, Vegetti tem uma média de finalizações de 5.3.

O menor número de finalizações de Vegetti em uma partida neste Brasileirão foi justamente em seu último jogo, quando teve quatro chutes na derrota para o Criciúma.

Palpite 3 - Athletico-PR x Vasco - Pablo Vegetti ter pelo menos três chutes: 1.70 na Betano.