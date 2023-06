Palpite: Athletico-PR x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 3/6/23

Veja uma seleção de palpites para Athletico-PR e Botafogo nas principais casas de apostas.

O duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão, coloca frente a frente duas equipes que acabaram de se enfrentar na Copa do Brasil. De um lado, o Botafogo, líder do Brasileirão, e do outro, o Athletico-PR, que busca se reaproximar do G4.

Confira dicas de apostas para Athletico-PR x Botafogo

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Athletico-PR e Botafogo, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 3/6/2023, na Arena da Baixada:

Botafogo para vencer

3.50 na bet365

3.55 na Betano

3.50 na Sportingbet

Ambos os times para marcar: não

1.80 na bet365

1.90 na Betano

1.83 na Sportingbet

Tiquinho Soares para marcar a qualquer momento

2.87 na bet365

3.25 na Betano

3.25 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Botafogo acumula quatro vitórias seguidas

No Brasileirão, o Glorioso vem de duas vitórias, tendo derrotado o América-MG por 2 a 0 na oitava rodada, e antes disso, o Fluminense, por 1 a 0. As outras duas vitórias que compõem a sequência, incluem ainda o triunfo da última quarta-feira, quando venceu o próprio Athletico-PR por 1 a 0 na Copa do Brasil. Sua outra conquista foi na Sul-Americana: 3 a 2 sobre o César Vallejo.

O Athletico-PR, por sua vez, vem de quatro derrotas: uma na já citada Copa do Brasil, duas no Brasileirão, quando perdeu de 2 a 1 para o Grêmio e de 2 a 0 para o Bragantino, e por fim, também foi derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1, na Libertadores.

Dessa forma, faz sentido acreditar num novo resultado positivo para o Botafogo, mesmo que jogue como visitante. Pois além dos resultados recentes, um outro aspecto considerado para este palpite é o que as duas equipes vêm apresentando nos noventa minutos.

Aposta 1 - Athletico-PR x Botafogo - Botafogo para vencer: 3.50 na bet365, 3.55 na Betano e 3.50 na Sportingbet.

Botafogo não tomou gol em três dos seus últimos quatro jogos

Embora tenha sido eliminado da Copa do Brasil, nos pênaltis, o Fogão vem sendo muito consistente defensivamente. Em três de seus últimos quatro jogos, a equipe carioca conseguiu terminar a partida sem ser vazada.

Além disso, o Glorioso, que segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados, possui a melhor defesa do campeonato, tendo sofrido apenas 6 gols em nove jogos, o que gera um margem de 0,66 gol sofrido por jogo.

Na temporada como um todo, a média defensiva é somente um pouco pior, uma vez que a equipe do Fogão foi a campo em 33 ocasiões em 2023, tendo sofrido 25 gols (média de 0,75).

Aposta 2 - Athletico-PR x Botafogo - Não para ambos marcarem: 1.80 na bet365, 1.90 na Betano e 1.83 na Sportingbet.

Tiquinho Soares na artilharia do campeonato

Nesta temporada, o atacante de 32 anos vem sendo fundamental para o sucesso do Fogão, principalmente em sua arrancada inicial no Brasileirão. Ao longo deste ano, o atleta já anotou 17 gols e contribuiu com 6 assistências.

Desses 17 gols, a divisão fica entre quatro campeonatos: marcou 2 na Copa Sul-Americana, 4 no Campeonato Carioca, 5 na Copa do Brasil, e por fim, 6 gols no Brasileirão. Sendo assim, o artilheiro da principal liga do país.

O que nos faz acreditar num gol do atacante nesta partida, é o fato de que na última quarta-feira, quando anotou o tento da vitória sobre o Athletico-PR, levando o jogo para os pênaltis, foi a partir de sua cobrança que o Fogão foi eliminado da Copa do Brasil. Então, é provável que o jogador faça de tudo para se redimir com os torcedores.

Aposta 3 - Athletico-PR x Botafogo - Tiquinho Soares para marcar a qualquer momento: 2.87 na bet365, 3.25 na Betano e 3.25 na Sportingbet.