Palpite Athletico-PR x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 29/10/23

Confira os palpites para apostar em Athletico-PR x São Paulo, na 30ª rodada no Campeonato Brasileiro.

O Furacão segue em sua briga por uma vaga na próxima Libertadores, recebendo o Tricolor Paulista nesta 30ª rodada do Brasileirão.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Athletico-PR 2.02 na Betano Ambas as equipes marcam Não 1.85 na Betano Total de escanteios Pelo menos 11 1.78 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Mandante dominante e visitante frágil

Poucas equipes demonstraram o mesmo nível de fragilidade que o Tricolor Paulista tem, atuando como visitante em 2023.

Com 29 rodadas disputadas, o São Paulo segue sem nenhum triunfo fora de casa. Em sua última jornada longe do Morumbi, o Tricolor Paulista foi trucidado pelo Palmeiras, perdendo por 5-0.

Mesmo deixando de lado o desempenho do São Paulo como visitante, o Furacão dificulta a vida de quase todos que vão até a Arena da Baixada.

Em 15 jogos como mandante, o Furacão tem apenas uma derrota. Por isso, nosso palpite é a vitória do Athletico-PR.

Palpite 1 - Athletico-PR x São Paulo - Vitória do Athletico-PR: 2.02 na Betano.

Ataque Tricolor cai muito fora de casa

O São Paulo tem uma média ligeiramente superior a um gol por jogo neste Brasileirão, tendo marcado 34 vezes em 29 partidas.

No entanto, a maioria desses gols aconteceram no Morumbi, mais precisamente 26.

Em 14 jogos fora de casa, o Tricolor Paulista só balançou as redes oito vezes, sem ter marcado em seus três jogos mais recentes como visitante.

No último confronto com o Furacão na Arena da Baixada, o Tricolor Paulista também ficou sem marcar, derrotado por 1-0 no Brasileirão do ano passado.

Palpite 2 - Athletico-PR x São Paulo - Ambas as equipes marcam: 1.85 na Betano.

Alto número de escanteios na Arena da Baixada

O último jogo do Athletico-PR em casa foi um dos mais movimentados em toda a 29ª rodada;

Recebendo o América-MG, o Furacão saiu vitorioso por 3-2, sendo que apenas o Furacão teve 14 escanteios no jogo, que no total teve 19.

Nos últimos quatro jogos do Athletico-PR em casa, cada jogo teve pelo menos 12 escanteios. Então, consideramos que serão, no mínimo, 11 escanteios no jogo entre Athletico Paranaense e São Paulo.

Palpite 3 - Athletico-PR x São Paulo - Pelo menos 11 escanteios: 1.78 na Betano.