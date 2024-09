Palpite Atalanta x Arsenal - Champions League - 19/09/24

Um dos principais candidatos ao título desta competição, o Arsenal estreia fora de casa diante da Atalanta.

Confira os nossos palpites para essa partida entre o atual vice-campeão inglês e a equipe que conquistou a Europa League na temporada passada.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.87 na Betano Jogador ter pelo menos um chute no alvo Kai Havertz 1.44 na Betano Total de gols de uma equipe Atalanta marcar no máximo menos um 1.36 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Triunfo no North London Derby impulsiona os Gunners

O Arsenal vem de uma vitória como visitante contra o Tottenham no grande clássico de Londres,a sua terceira seguida na casa dos Spurs.

Os comandados de Mikel Arteta estão bem cientes do fato que qualquer tropeço pode ser fatal em uma potencial luta pelo título contra o Man. City, cenário das duas últimas temporadas.

Voltando até o fim da temporada passada, o Arsenal tem cinco vitórias seguidas atuando como visitante, já tendo batido o Aston Villa, além do Tottenham neste início de Premier League.

Palpite 1 - Atalanta x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.87 na Betano.

Cumprindo múltiplas funções, Havertz aparece bem

Em certos momentos compondo o meio-campo e em outros atuando como referência no comando de ataque, Havertz tem sido fundamental para o esquema de Mikel Arteta.

Titular nas quatro rodadas iniciais da Premier League, Havertz tem três contribuições diretas para gol, marcando duas vezes e dando uma assistência.

O camisa 29 dos Gunners tem pelo menos uma finalização no alvo em três dos quatro jogos do Campeonato Inglês.

Palpite 2 - Atalanta x Arsenal - Kai Havertz ter pelo menos um chute no alvo: 1.44 na Betano.

Defesa dos Gunners mantém excelentes números

Talvez até mais impressionante do que o desempenho ofensivo do Arsenal seja o seu trabalho no lado defensivo.

O único gol que os comandados de Mikel Arteta sofreram nesta temporada veio quando tinham desvantagem numérica, atuando com 10 homens contra o Brighton.

A linha defensiva, que conta com nomes como William Saliba e Gabriel Magalhães, ainda não foi vazada atuando fora de casa

Palpite 3 - Atalanta x Arsenal - Atalanta marcar no máximo um gol: 1.36 na Betano.