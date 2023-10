Palpite Arsenal x Manchester City - Premier League - 8/10/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo entre Arsenal e Manchester City, na Premier League 2023.

As duas equipes que disputaram o título da Premier League na temporada passada se enfrentam pela 8ª rodada, e o objetivo e expectativa é de novamente brigar no topo no futebol inglês.

Um de apenas dois invictos restantes, o Arsenal persegue o Manchester City de maneira bem próxima com 17 pontos, um a menos do que os 18 da equipe de Pep Guardiola.

Os especialistas em apostas selecionaram ótimas opções de odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Jogador marcar a qualquer momento Erling Haaland 2.15 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.63 na Betano Total de gols Mais de 2.5 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Retrospecto positivo de Haaland contra os Gunners

É incrível como mesmo não aparecendo tanto em algumas atuações, o Cometa Haaland quase sempre encontra uma maneira de balançar as redes durante noventa minutos.

Após sete rodadas de Premier League, o norueguês confirma o favoritismo que tinha para ser artilheiro da competição e lidera, de forma isolada, com oito gols.

Nos dois confrontos da última edição do Campeonato Inglês entre Gunners e Citizens, Haaland foi às redes, marcando o seu tanto no Etihad Stadium quanto no Emirates Stadium.

Palpite 1 - Arsenal x Manchester City - Erling Haaland marcar a qualquer momento: 2.15 na Betano.

Retrospecto indica ambas as equipes marcando

Em duelos recentes entre estes dois gigantes do futebol inglês, as partidas andam tendo gols de ambos os lados.

Nos três últimos jogos entre Arsenal e Manchester City na Premier League, ambas as equipes marcaram.

O mesmo cenário aconteceu no único duelo desta temporada, quando Gunners e Citizens ficaram no 1-1 pela Community Shield, com vitória do Arsenal nas penalidades máximas.

Palpite 2 - Arsenal x Manchester City - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.63 na Betano.

Alta média de gols dos Citizens nesta Premier League

A equipe de Pep Guardiola participou de sete jogos neste Campeonato Inglês, e a média de gols destas partidas é de 3.14 por jogo.

O ataque dos Citizens marcou 17 gols e sua defesa sofreu sete nestas partidas.

A média de gols do Arsenal na temporada é inferior, mas em duelos do Big Six, os Gunners protagonizaram partidas com quatro gols, enfrentando Manchester United e Tottenham, ambos os jogos no Emirates Stadium.

Contra o United a equipe londrina venceu por 3-1, e já no North London Derby enfrentando o Tottenham, o Arsenal ficou no empate em 2-2.

Palpite 3 - Arsenal x Manchester City - Mais de 2.5 gols: 1.85 na Betano.