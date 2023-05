Palpite: Argentinos Juniors x Corinthians - Copa Libertadores - 24/5/23

O Corinthians, terceiro colocado da chave, viaja até a Argentina para enfrentar o Argentinos Juniors, líder do grupo e invicto.

Confira os palpites na Copa Libertadores que podem ser feitos nas principais casas de apostas nesta partida da 4ª rodada do grupo E.

Confira dicas de apostas para Argentinos Juniors x Corinthians

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Argentinos Juniors e Corinthians, em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, em 24/5/2023, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires:

Dupla hipótese: Argentinos Juniors ou Empate

Menos de 2,5 gols na partida

Mais de 4 cartões amarelos

Corinthians não vence há sete jogos

À frente do elenco desde 2021, sendo o comandante mais longevo entre as equipes argentinas da elite, Gabriel Milito tem dado conta de concluir a missão de levar o elenco ao mata-mata do torneio. Afinal, sua equipe está invicta na competição e atualmente está na ponta da chave E com 7 pontos.

Mesmo sem tanta expressão como Boca e River, o Argentinos Juniors foi campeão da Libertadores em 1985, e vive um momento razoável no campeonato nacional e na Copa Argentina. No primeiro, está na 11° colocação, no outro, está classificado para a fase de 16 avos.

O Corinthians, por sua vez, vive um momento desastroso. Sem vencer há 7 jogos, fora da zona de classificação para a próxima fase da Libertadores, em situação complicada na Copa do Brasil e na zona de rebaixamento do Brasileirão, a equipe paulista vai a campo sabendo que uma derrota pode significar seu adeus à principal competição continental.

Aposta 1 - Argentinos Juniors x Corinthians - Argentinos Juniors vence ou empate: 1.25 na bet365, 1.25 na Betano e 1.24 na Sportingbet.

Apenas um gol na partida do primeiro turno

No primeiro turno, ambas as equipes estiveram frente a frente na Neo Química Arena, em partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos. Na ocasião, mesmo jogando como visitante, o Argentino Juniors conseguiu assegurar a vitória, por 1 a 0, gol de Javier Cabrera.

A primeira partida entre os dois times, até que foi bastante movimentada. O Corinthians teve 18 finalizações, mas apenas duas no alvo. O Argentinos Juniors finalizou 12 vezes, 2 no alvo, e uma delas foi parar no fundo das redes.

Nesta Libertadores, o Argentinos Juniors tomou apenas dois gols em três jogos, o que dá uma média de 0,66 por partida. O Corinthians, por sua vez, foi vazado três vezes, média de 1 gol por jogo. Com isso, é de se esperar que essas médias se estabeleçam e tenhamos um jogo de poucos gols.

Aposta 2 - Argentinos Juniors x Corinthians - Menos de 2,5 gols: 1.57 na bet365, 1.62 na Betano e 1.57 na Sportingbet.

Quatro cartões amarelos no primeiro jogo

Como dito, o primeiro jogo dessas equipes no ano foi bastante movimentado, em 90 minutos de partida houve 21 faltas: 12 do Argentinos Juniors e 9 do Timão. Com isso, foram apresentados dois cartões amarelos para cada lado, totalizando quatro.

O que nos faz acreditar que dessa vez haja um aumento no número de cartões é o momento atual da competição: a classificação está em jogo. Se vencer, o Argentinos Juniors estará classificado, o Corinthians, se perder, precisará de um milagre para avançar.

No Campeonato Argentino, em 17 partidas, o Argentino Juniors tem a quantia de 42 cartões amarelos e 6 vermelhos, em amarelos, sua média está em 2,5 por jogo. O Corinthians, por sua vez, no Brasileirão tem uma média de 2,4, uma vez que levou 17 cartões amarelos em 7 jogos. Com isso, juntos, as equipes somam média de 4,9 por jogo.

Aposta 3 - Argentinos Juniors x Corinthians - Mais de 4 cartões amarelos: 2.70 na Betano. As odds nas demais casas de apostas não estavam disponíveis no momento da redação deste texto. Veja as cotações diretamente nos sites.