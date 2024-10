Palpite Argentina x Bolívia - Eliminatórias para a Copa do Mundo - 15/10/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, o Argentina recebe a equipe do Bolívia.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (15 de outubro), às 21h, no Estádio Monumental de Núñez, localizado em Buenos Aires. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Argentina vence 1.05 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.30 na Betano Jogador a marcar Messi a qualquer momento 1.40 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Argentina segue na liderança

Última campeã do mundo, vencedora das últimas duas edições da Copa América e atual líder das Eliminatórias da Conmebol: a Argentina é a favorita para este duelo.

A equipe comandada por Lionel Scaloni realizou nove jogos nessa competição, dos quais venceu 6, empatou 1 e perdeu apenas 2 compromissos, para Uruguai e Colômbia.

Atuando em casa, a Albiceleste realizou quatro jogos, tendo vencido três deles e perdido em apenas uma ocasião. Já a Bolívia em quatro jogos como visitante perdeu três e venceu apenas um.

Palpite 1 - Argentina x Bolívia - Argentina vence: 1.05 na Betano.

Melhor ataque contra a pior defesa

Ao lado do Uruguai, a Argentina detém o melhor ataque das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, ambos com 13 gols marcados.

Esses treze gols feitos foram anotados em nove rodadas, ou seja: os argentinos apresentam uma média de 1,44 tentos a favor.

Contudo, o que nos faz acreditar em uma linha de gols acima de dois se dá ao fato da Bolívia ter a pior defesa da competição, com 15 gols sofridos.

Palpite 2 - Argentina x Bolívia - Mais de 2,5 gols: 1.30 na Betano.

Messi pode guiar seu time à vitória

Messi chegará para este jogo ostentando o fato de ser o maior goleador da história da Argentina. Ao todo, 109 gols foram marcados pelo camisa 10.

Considerando as Eliminatórias para a Copa do Mundo, ele disputou 66 partidas e conseguiu marcar 31 gols: média de 0,46 tentos por duelo.

O craque argentino, vale mencionar, é o cobrador oficial de bolas paradas de sua equipe, como faltas e pênaltis, o que aumenta ainda mais suas chances de marcar.

Palpite 3 - Argentina x Bolívia - Messi marca a qualquer momento: 1.40 na Betano.