Palpite Argentina x África do Sul - Copa do Mundo Feminina - 27/7/23

Veja os melhores palpites para apostar em Argentina x África do Sul, na primeira fase da Copa do Mundo Feminina.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que pode trazer mudanças importantes na classificação do Grupo G. Confira!

Aposta Palpite Odd Vitória Argentina vencer 2.00 na bet365 Ambos times marcam Sim 2.20 na bet365 Mais/menos gols Mais de 1,5 gols no segundo tempo 2.62 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Argentina busca reação na Copa do Mundo

Ainda que a equipe sul-americana tenha estreado com uma derrota de 1 a 0 para a Itália, a Argentina pode ser considerada, em partes, uma forte concorrente à classificação para as oitavas de final neste grupo G.

Antes de ser derrotada para a Itália, a seleção argentina havia conseguido somar uma importante sequência de invencibilidade, na qual somou sete partidas sem ser derrotada (seis vitórias e um empate).

A África do Sul, por sua vez, também foi derrotada em sua primeira partida na Copa. O time perdeu por 2 a 1 para a Suécia. Dessa forma, há possibilidades de que as jogadoras se exponham mais na partida contra a Argentina, que é um time mais consistente tanto defensivamente, quanto no setor ofensivo.

Palpite 1 - Argentina x África do Sul - Argentina vence: 2.00 na bet365.

Jogo decisivo pode ser decisivo para ambas as equipes

Como citado anteriormente, as duas equipes iniciaram o torneio tendo perdido seus jogos de estreia. A Copa do Mundo é uma competição curta, com apenas três jogos para cada equipe na primeira fase. Por isso, uma nova derrota pode significar o adeus, ou ao menos reduzir drasticamente as chances de avançar.

Dessa forma, é esperado que a busca pela vitória seja algo que será mostrado por ambos os times, durante os noventa minutos. Principalmente, é claro, para a seleção argentina, que terá como teste final a favorita do grupo, a Suécia.

Nos últimos cinco jogos da África do Sul em todas as competições, o time só não marcou gols em apenas uma partida. Com a Argentina, algo similar: nos últimos oito jogos, a equipe só não balançou as redes na partida mais recente, contra a Itália.

Palpite 2 - Argentina x África do Sul - Sim para ambos marcam: 2.20 na bet365.

Seleções costumam resolver no segundo tempo

Ainda que se espere um jogo dinâmico e aberto desde os minutos inicias da partida, é possível que alguns riscos sejam evitados. Por isso, os gols podem sair apenas depois do intervalo. Esse comportamento tem sido comum nos jogos de ambas as equipes.

Afinal, foi assim na derrota da Argentina para a Itália, quando tomou gol aos 83 minutos de jogo. Foi assim também na decisão de terceiro lugar da Copa América Feminina, quando venceu o Paraguai por 3 a 1, anotando seus três tentos no segundo tempo. Antes disso, na semifinal do mesmo torneio continental, foi eliminada pela Colômbia, sofrendo 1 a 0 no segundo tempo.

No jogo entre Suécia e África do Sul, os três gols anotados na partida saíram no segundo tempo. Isso foi também algo que aconteceu nos amistosos preparativos da África do Sul para o torneio mundial. Dessa forma, acreditamos que possa haver alguns gols no segundo tempo deste confronto.

Palpite 3 - Argentina x África do Sul - Mais de 1,5 gol no segundo tempo: 2.62 na bet365.