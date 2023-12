Palpite Antwerp x Barcelona - Champions League - 13/12/23

Neste confronto da 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, o Antwerp recebe o poderoso Barcelona.

O jogo acontece no dia 13 de dezembro (quarta-feira), no Bosuilstadion, na Antuérpia, Bélgica.

Confira, portanto, os prognósticos, análises e os palpites selecionados por nosso especialista em apostas para este importante duelo de encerramento do Grupo H.

Aposta Palpite Odd Resultado Barcelona vence por 3 ou mais gols 4.75 na Betano Jogador a marcar João Félix a qualquer momento 2.62 na Betano Barcelona marca nos dois tempos Sim/Não Sim 2.27 na Betano

Antwerp tem o pior desempenho da competição

Dentre os 32 times que participam da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Antwerp é o único time que ainda não somou nenhum ponto. Em cinco jogos, a equipe perdeu todos.

Já o Barcelona, por sua vez, é o primeiro colocado da Chave H, e vai a campo já classificado para as oitavas de final. Porém, isso não significa que vão abdicar dos três pontos, visto que ainda precisam assegurar a primeira posição.

Nesse sentido, é de se esperar que os comandados de Xavi Hernández tentem uma vitória convincente. Ainda mais se considerarmos que o Antwerp possui a defesa mais vazada da competição com 15 gols sofridos.

Palpite 1 - Antwerp x Barcelona - Barcelona vence por 3 ou mais gols: 4.75 na Betano.

João Félix vem desempenhando bem

O jovem português vem realizando bons jogos com a camisa do Barcelona nesta temporada. Não à toa, o atacante é o líder de gols da equipe nesta competição continental.

Até aqui, o camisa quatorze dos Culés conseguiu ir às redes em três ocasiões nesta Champions League. Dessa forma, o jogador aparece na terceira posição da lista de artilheiros do campeonato.

Agora, enfrentando a equipe que possui a defesa mais ineficiente do campeonato, e que deve se abrir em busca de alcançar seus pontos de honra, é prudente acreditar que Félix possa marcar nesta partida.

Palpite 2 - Antwerp x Barcelona - João Félix marca a qualquer momento: 2.62 na Betano.

Antwerp tem jogos movimentados nos dois tempos

No jogo válido pela primeira rodada do grupo, essas duas equipes se enfrentaram. O resultado foi uma goleada de 5 a 0 para o Barça, com o time marcando três gols no primeiro tempo e mais dois no segundo.

As derrotas seguintes do time belga - duas vezes para o Porto e uma vez para o Shakhtar Donetsk - tiveram gols nos dois tempos.

A única exceção a este padrão foi quando a equipe belga foi derrotada pelo Shakhtar, por 1 a 0 na quinta rodada. Porém, para este jogo de encerramento da fase de grupos é esperado uma partida de 90 minutos intensos.

Palpite 3 - Antwerp x Barcelona - Barcelona marca nos dois tempos: 2.27 na Betano.