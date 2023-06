Palpite América-MG x Internacional – Campeonato Brasileiro – 25/6/2023

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o América-MG e Internacional, referente à rodada 12 do Brasileirão Série A, este domingo. O palpite para América-MG e Internacional é empate em 1-1. Veja:

Empate: 3,30 na bet365

3,30 na bet365 Ambas as equipes marcam - Sim: 1,80 na bet365

1,80 na bet365 1-1 Resultado correto: 6,00 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

América teve junho positivo

O América Mineiro começou o mês de junho com uma derrota, mas se qualificou para as quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis, precisamente contra o Internacional.

Após vencer em casa por 2-0, o Coelho perdeu por 3-1 fora no tempo regulamentar e venceu por 5-4 nos pênaltis, dando assim uma alegria à sua torcida, pois no Brasileirão as coisas vão mal. O time de Minas Gerais está na zona de rebaixamento, em 18º com oito pontos em 11 rodadas.

O América fez depois três jogos seguidos em casa, vitórias por 2-0 contra o Corinthians e Milionários (Copa Sul-Americana) e um empate a 2-2 com o Athletico-PR. Após a paragem para os jogos das seleções, foi perder esta quinta-feira no terreno do Grêmio, por 3-1.

O Coelho é um time que joga melhor em casa e, com o Internacional a não conseguir resultados muito bons, o empate parece muito provável.

Palpite 1 - América-MG x Internacional – Empate: 3,30 na bet365.

Pensará o Internacional na Libertadores?

O Internacional de Porto Alegre não tem conseguido resultados consistentes em junho. Começou com uma vitória em casa contra o América na Copa do Brasil, mas foi eliminado.

Depois, jogou duas vezes fora e empatou as duas por 1-1, contra o Santos e o Nacional do Uruguai (Copa Libertadores). Venceu os dois jogos seguintes contra os dois últimos da Série A, em casa contra o Vasco da Gama por 2-1 e fora por 1-0 contra o Coritiba, a sua primeira vitória fora no Brasileirão esta temporada.

Agora, jogando novamente fora, não acreditamos que o Colorado volte a vencer, mais ainda porque jogou fraco contra o Coxa. O empate parece mais credível, com gols, pois o Internacional marcou em todos os seus jogos de junho.

Palpite 2 - América-MG x Internacional - Ambas as equipes marcam - Sim: 1,80 na bet365.

Diferença não é tanta assim

O América está de momento em 18º lugar e o Internacional em 10º, mas na realidade vamos ter um jogo entre o 15º time em jogos em casa e o 17º como visitante, o que dá uma ideia do possível equilíbrio.

Não esperamos muitos gols. Assim, o empate a 1-1 parece ser um resultado provável com odds de 6,00, o que pode dar um bom retorno.

Palpite 3 - América-MG x Internacional - 1-1 Resultado correto: 1,80 na bet365.