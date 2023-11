Palpite América-MG x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 26/11/23

Saiba os palpites para apostar em América-MG x Flamengo, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo se aproximou bem da briga pelo título, derrotando o Bragantino neste meio de semana, e agora quer manter o bom momento, enfrentando o já rebaixado América-MG.

Levando isso em consideração, nossos especialistas escolheram palpites interessantes para este jogo que se desenha como fundamental para os objetivos do Flamengo nesta temporada. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Flamengo e partida com pelo menos dois gols 1.60 na Betano Total de gols de uma equipe América-MG para não marcar 2.05 na Betano Resultado Flamengo para ganhar ambos os tempos 2.92 na Betano

Rubro-Negro vem de resultado contundente

Enfrentando um oponente direto, o Mengão se aproximou do líder Palmeiras, ao vencer o Bragantino nesta última quarta (23).

A vitória por 1 a 0 contra a equipe paulista aumentou a sequência de invencibilidade do Fla para quatro jogos.

Neste período invicto, o Rubro-Negro Carioca venceu Palmeiras e Fortaleza, marcando pelo menos dois gols nos jogos. Dois oponentes bem mais superiores do que o América-MG.

Palpite 1 - América-MG x Flamengo - Flamengo vencer e partida com pelo menos dois gols: 1.60 na Betano.

Defesa do Fla também se destaca

O Mengão está trabalhando bem em todas as fases do jogo, apresentando uma solidez defensiva.

Nos últimos quatro jogos, o Flamengo sofreu apenas um gol, sendo este no empate por 1 a 1 com o Fluminense na rodada retrasada.

As últimas três vitórias do Mengão vieram todas com a equipe carioca não sendo vazada.

Palpite 2 - América-MG x Flamengo - América-MG para não marcar: 2.05 na Betano.

América-MG disputará a Série B em 2024

O Coelho já está matematicamente rebaixado, e os seus últimos resultados ajudam a explicar como a equipe mineira chegou nesta situação.

Na rodada passada, o América-MG foi derrotado por 3 a 0 em casa, enfrentando o vice-lanterna Coritiba.

Somando os seus dois jogos mais recentes, o Coelho sofreu gols em cada um dos quatro tempos mais recentes.

O Coxa marcou no primeiro e segundo tempo contra o América-MG, e o mesmo foi o caso do Vasco na rodada retrasada.

Palpite 3 - América-MG x Flamengo - Flamengo para ganhar ambos os tempos: 2.92 na Betano.