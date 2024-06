Palpite Alemanha x Dinamarca - Eurocopa - 29/06/24

Visando a sua primeira conquista deste torneio neste século, a Alemanha inicia sua trajetória no mata-mata diante da Dinamarca.

Duelo que já foi decisão desse torneio em 1992, esse será o primeiro encontro entre essas seleções em uma competição oficial desde a Eurocopa de 2012, quando ocuparam o mesmo grupo.



Tropeço na rodada final fugiu do padrão alemão

Poucas seleções elevaram tanto o nível de expectativa com suas primeiras participações no torneio quanto a Alemanha.

Além dos resultados contra Escócia e Hungria, o grande destaque fica para a maneira como a Alemanha venceu esses jogos, exercendo um domínio com média de 19.5 finalizações por jogo.

O empate com a Suíça levantou algumas preocupações, mas certamente menores do que as da Dinamarca, que ainda não venceu neste torneio, avançando de fase com três empates numa chave de futebol decepcionante por parte de múltiplas equipes.

Ataque dinamarquês que não se impõem

A Seleção Dinamarquesa entrou nesta fase de grupos como segunda força de uma chave que tinha Inglaterra, Eslovênia e Sérvia.

Embora tenha confirmado esse status e passado de fase na segunda posição, a equipe de Kasper Hjulmand não só ficou sem vencer como sofreu ofensivamente.

A Dinamarca de dois gols em três jogos agora enfrentará uma Seleção Alemã que embora tenha sofrido dois tentos (um deles contra), cedeu menos de cinco finalizações em duas de suas aparições, com a exceção sendo justamente o clean sheet contra a Hungria.

De maneira geral, os oponentes da Alemanha não produzem muito ofensivamente diante da equipe de Julian Nagelsmann.

Abundância de nomes que batem muito bem na bola

Toni Kroos, İlkay Gündoğan, Christian Eriksen e tantos outros. Não faltam opções de atletas perigosíssimos com seus arremates nesse duelo.

Dinamarca e Alemanha combinaram para nove gols na fase de grupos e apenas dois deles não vieram de chutes com a bola rolando, um de pênalti e outro de cabeça.

Florian Wirtz deu um indício do que viria nessa Euro, marcada por gols em belos arremates, guardando o primeiro gol da competição na vitória da Alemanha diante da Escócia por 5-1.

