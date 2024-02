Chance Dupla Betano: Descubra como funciona

A chance dupla Betano é uma das opções de apostas disponíveis para modalidades esportivas.

A chance dupla Betano pode ser aplicada em bilhetes de apostas no futebol e outros esportes populares. Dessa forma, a partir deste guia, você pode entender como a opção funciona e dicas aplicáveis a esta opção.

Para apostar na casa de apostas, você pode abrir uma conta usando o código promocional Betano.

Betano: o que é chance dupla?

Popularmente conhecido como chance dupla ou dupla hipótese, este é um dos principais mercados de apostas esportivas na Betano. Isso significa que esse recurso é um dos tipos de apostas pré-definidas utilizáveis em futebol, basquete e outros esportes similares.

Como sugere o nome deste mercado, a chance dupla permite que o usuário aposte em duas possibilidades de encerramento de um evento.

Antes de mais nada, é importante entender, o significado das siglas “1x2” no mercado de resultado final.

Então, confira os significados: (1) vitória da equipe de casa, (x) empate, (2) vitória do time visitante. Assim, a dupla chance Betano pode combinar opções como 1X, 12 e X2. Agora que você entendeu o que é este tipo de aposta, confira melhor, no próximo tópico, sobre o seu funcionamento.

Como funciona a chance dupla Betano?

A Betano chance dupla é feita em dois possíveis resultados para um jogo. Claro, esse tipo de aposta considera o placar no tempo regulamentar, semelhante aos outros tipos de apostas. A seguir, mostramos o seu funcionamento em apostas:

1X: neste caso, o usuário está apostando na vitória do time de casa ou no empate entre as equipes.

X2: essa opção de aposta na Betano chance dupla, o palpite é no empate ou vitória do time visitante.

12: por fim, esse tipo de aposta significa que o usuário está apostando na vitória do time de casa ou no visitante.

Como destacado acima, na aposta chance dupla Betano, o usuário tem dois possíveis cenários para acertar. Por exemplo, ao apostar em “12”, a aposta só pode estar equivocada se o jogo terminar em empate, podendo obter possíveis retornos para os outros dois possíveis desfechos.

Como apostar na chance dupla Betano?

Caso queira efetuar a aposta chance dupla Betano, é preciso se registrar no site e depositar saldo. Para isso, é preciso apenas ir até o site oficial e completar o formulário de registro no botão “Registrar”.

Lembrando que apenas as pessoas maiores de idade podem completá-lo. Veja o guia para a aposta neste mercado:

Navegue até a página oficial da Betano Brasil e realize login. No canto superior, clique em “apostas esportivas” e filtre um dos esportes no canto esquerdo. Em seguida, escolha um dos jogos específicos. Clique na categoria de mercados “Principais” e vá até “Chance dupla”. Agora, vá até o bilhete, coloque o valor do palpite e o aplique.

Opções de chance dupla Betano

Em nossa avaliação, conferimos que a opção de aposta chance dupla Betano pode ser encontrada combinada a outros mercados. Assim, nos próximos tópicos, explicaremos o funcionamento desta opção e alguns detalhes importantes. Confira a seguir:

Chance dupla

Como destacamos, a chance dupla pode ser encontrada unicamente. Em outras palavras, com opções de apostas para: 1X, X2 e 12, relacionadas ao fim do tempo regulamentar. Assim, o usuário possui dois possíveis cenários que podem acionar os possíveis retornos da aposta.

Dupla chance e Total de Gols

Este mercado está combinado ao total de gols. Caso não conheça, este, por sua vez, está relacionado a quantidade de gols que pode acontecer em uma partida específica. Inclusive, ele é apresentado em números fracionários, tais como +1,5; +2,5; −1,5 e outros.

Em tipos de apostas com +1,5 para total de gols significa que o usuário está fazendo um palpite que terá 2 ou mais gols no jogo. Agora que você já entendeu o conceito, explicamos como ele funciona combinado com a Betano chance dupla. Seguem algumas opções disponíveis para apostar:

1X e mais de 2,5: significa uma aposta na vitória do time de casa ou empate e um total de 3 ou mais gols;

1X e menos de 2,5: indica uma aposta na vitória do time mandante ou empate e que o jogo terá 2 ou menos gols;

12 e mais de 2,5: palpite na vitória do time mandante ou visitante e terá mais de 3 gols ou mais no jogo;

X2 e menos de 2,5: um prognóstico que o jogo terminará em empate ou na vitória do time visitante e que terá 2 ou menos gols.

Destacamos que outras opções podem ser encontradas no site oficial, podendo o usuário verificá-las. Afinal, esses exemplos são apenas para o entendimento do mercado e o significado das siglas.

Chance dupla Betano: Dicas

Neste tópico, reunimos dicas e estratégias adequadas para a utilização da chance dupla Betano. No entanto, destacamos que as apostas esportivas são imprevisíveis, não garantindo possíveis retornos. Confira abaixo:

Estude as estatísticas

As estatísticas são fundamentais para os estudos de qualquer evento esportivo. Afinal, embora não permitam garantias, elas informam sobre o percentual de vitórias, gols, empates e vários outros dados. Por isso, elas podem ajudar a embasar antes de fazer um prognóstico.

Por exemplo, em um confronto entre dois tipos rivais, você pode verificar o resultado dos últimos jogos entre tais times. Assim, você pode avaliar se eles resultaram mais em empates ou vitórias, podendo aplicar isso nas apostas.

Entenda as odds

Em sites de apostas, as odds funcionam indicando mais do que apenas as cotações. Afinal, elas também apresentam as probabilidades de cada evento acontecer. Por isso, é importante saber que os valores se alteram ao longo do tempo e o que significam para cada mercado de chance dupla.

Com isso, caso você discorde de uma das probabilidades empregadas pela casa, você pode considerar as opções de chance dupla que considere mais adequada. Afinal, nem sempre as odds refletem a sua opinião.

Considere combinações com outros mercados

Como informamos, a dupla chance Betano pode ser combinada com outros mercados, como total de gols. Assim, devido à combinação, as odds podem estar mais elevadas do que o normal, visto a maior complexidade deste tipo de aposta.

Por isso, a opção pode ser adequada para os usuários que já conhecem o funcionamento dos mercados envolvidos e do evento. Ao utilizar combinada a total de gols, é válido avaliar o histórico de gols feito por cada time antes de apostar.

Vantagens e desvantagens de apostar no mercado Dupla Chance

Como avaliamos, a opção de aposta chance dupla Betano é inovadora e de simples entendimento. Para uma cobertura completa sobre este mercado, separamos algumas das principais vantagens e desvantagens deste tipo de aposta. Confira a seguir:

Vantagens

Neste tópico, você pode verificar os pontos positivos de utilizar a chance dupla nas suas apostas. Entenda abaixo:

Flexibilidade para dois possíveis cenários de retornos.

Pode ser utilizado em combinação com outros tipos de apostas.

Adequado para jogos com times adversários equilibrados.

Desvantagens

Por sua vez, destacamos os aspectos onde a utilização deste tipo de aposta pode não ser vantajosa. Confira abaixo:

As odds podem ser menores.

Pode ser pouco eficiente para jogos com times favoritos definidos.

Pode precisar de uma análise mais detalhada.

Dupla Chance vs. Aposta Dupla: qual é a diferença?

Embora possua nomes semelhantes, tais opções são diferentes. A dupla chance é um mercado de apostas, podendo ser utilizada em uma seleção única. Já a aposta dupla se refere quando o usuário realiza duas apostas separadas, ou seja, criou um bilhete com dois palpites diferentes.

Alternativa à Dupla Chance na Betano: Dupla Hipótese bet365

Caso o usuário possua interesse em apostar em dupla chance em outras plataformas, existem casas que possuem este mercado. Uma das opções é a bet365, a qual pode oferecê-lo para as apostas esportivas.

No entanto, o nome dado a esta opção na empresa é “dupla hipótese”, a qual possui o mesmo funcionamento e características da chance dupla Betano. Para mais detalhes, você pode ir até a página oficial da bet365 e conferir a sua disponibilidade e regras.

Perguntas frequentes sobre dupla chance Betano

Surgiram outras perguntas sobre este tipo de aposta? Confira o segmento de dúvidas e respostas.

O que significa jogar na chance dupla Betano?

Isto significa que o jogador está realizando um palpite em que pode obter possíveis retornos em dois cenários. Por exemplo, pode apostar em “12”: vitória do time de casa ou visitante; “1X”: vitória do time mandante ou empate e outras opções.

Como funciona a chance dupla na Betano?

É um mercado de apostas, onde o jogador indica dois possíveis resultados para um evento esportivo, como o futebol. Desse modo, caso o jogo finalize em uma das opções indicadas, é possível obter possíveis retornos.

Onde fica a opção de chance dupla na Betano?

Este mercado fica na aba de esportes, podendo ser localizado após clicar em um dos jogos esportivos. Para encontrar, o usuário pode ir até a categoria de mercados “Principais” e procurar a opção “Chance dupla” e realizar o palpite.

