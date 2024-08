Como apostar na Champions League na bet365: Veja dicas e odds

Você pode apostar na Champions League com a bet365, que é a patrocinadora oficial do torneio na atual temporada.

A nova edição da Champions League teve sua fase preliminar iniciada no dia 9 de julho. Ela apresenta um novo formato e, por isso, é muito importante ficar de olho nos detalhes antes de apostar.

Confira neste guia como fazer os seus palpites na competição com a bet365, uma das maiores casas de apostas do mercado. Como patrocinadora oficial da Champions, a operadora traz diferentes mercados e opções aos seus usuários, além do seu código bônus bet365.

A bet365 é parceira oficial e global da Champions League.

Principais mercados de aposta na Champions League

Antes de mais nada, temos que ter uma boa noção do que a bet365 Brasil oferece em termos de mercado. A Champions League é uma competição longa e com muitos jogos, por isso trazemos alguns exemplos abaixo. O catálogo completo, entretanto, deve ser conferido no site oficial.

Mercados de resultados

O mais básico dos mercados de apostas esportivas na Liga dos Campeões é o resultado simples. Estamos falando das apostas em vitória (ou empate) dos times, o chamado mercado 1x2. Além deles, podemos inserir nesta categoria também o Empate Anula Aposta (DNB) e o vencedor por tempo.

Mercados de gols

Embora seja uma forma ampla de dizer, mercados de gols são todos aqueles que, é lógico, envolvem bola na rede. Podemos colocar aqui placar exato, total de gols acima ou abaixo de X, gols por equipe, por tempo e mais.

Mercados de handicap

Embora seja considerado um mercado mais avançado, o handicap não é nenhum bicho de sete cabeças. Trata-se de uma vantagem ou desvantagem a ser aplicada virtualmente num dos times. A aposta é ganha se o time reverter a desvantagem ou mantiver a vantagem. Note que o handicap pode existir em mais de um formato, europeu ou asiático (verifique o site da bet365).

Mercados de jogadores individuais

A Champions League é considerada, de muitas formas, uma liga de astros, e isso não é à toa. Vários grandes jogadores aparecem por lá todos os anos, e apostas nos atletas individualmente também existem. Uma aposta individual típica é em quem fará gol (primeiro, por último ou a qualquer momento). Há também apostas para jogadores receberem cartão, darem assistência, serem expulsos e mais.

Mercados de longo prazo

Os mercados de longo prazo se subdividem em vários. No caso da Champions League, é possível apostar no campeão, nos classificados e até nos eliminados a cada fase. É importante notar também que muitas apostas de longo prazo se misturam com outras já citadas. Por exemplo, o artilheiro final da Champions, embora seja uma aposta em jogador individual, é também de longo prazo.

Champions League na bet365: dicas para fazer apostas

Uma aposta bem feita, seja ela em qual campeonato for, é aquela que é pensada e estudada. Pensando nisso, elaboramos algumas dicas que valem tanto para a Champions League 24-25 quanto para qualquer outro torneio. Além disso, confira também as odds Champions League para apostar no vencedor do torneio.

Estabeleça metas de banca e uma unidade

Falar em apostas esportivas é falar em dinheiro, e é importante gerir o seu na sua conta. Fique atento à sua banca, isto é, ao seu saldo, e estabeleça práticas sustentáveis de aposta. Uma ideia é colocar todos os valores numa planilha. Outra dica é estabelecer uma unidade, ou seja, um valor-padrão de aposta.

Estude os eventos e os times antes de apostar

Claro que cada um tem suas próprias estratégias e táticas de aposta, mas existem algumas delas que são universais. A principal é o estudo: apostar no escuro é um erro e, por isso, analisar as equipes e jogadores é tão importante. Não existe fórmula mágica, mas uma aposta estudada e bem pensada sempre será mais assertiva do que uma feita às pressas.

Expanda horizontes, mas foque nas suas forças

Quase todo mundo que aposta tem preferência por determinados mercados. Não há problema algum em explorar outras possibilidades, especialmente conforme vamos acumulando experiência. Por outro lado, focar no que somos mais fortes é sempre inteligente.

Pratique o Jogo Responsável

As práticas de Jogo Responsável são mais do que apenas um slogan das casas de aposta. São algo a se encarar com seriedade, pois é a parte da saúde nas apostas. Estabeleça limites de tempo e valores para as apostas, e respeite tais limites. A bet365 oferece suporte nesse sentido, inclusive.

Explore os mercados ao vivo

A Champions League 24-25 terá dezenas de jogos durante vários meses, o que quer dizer que apostar em tempo real é uma possibilidade. Considere explorar os mercados ao vivo do site de apostas, pois as odds mais competitivas podem aparecer por ali. Lembre-se de que, porém, os mercados ao vivo são dinâmicos. Além disso, as odds estão sempre sujeitas a constantes mudanças. Não se esqueça também de que os mercados ao vivo podem ser ideais para usar o cashout bet365, se for conveniente.

Como se cadastrar na bet365?

Você já tem à mão muitas informações sobre como apostar na Champions League 24-25. Agora, é hora de ver como dar o passo prático em direção a isso: cadastrar-se junto à casa.

Ser cadastrado é requisito obrigatório para apostar na operadora. O processo de registro na bet365 é bem simples e, para ajudar, compilamos um passo a passo:

Acesse o site oficial da bet365; Selecione a opção Registre-se; Insira os dados requeridos nos campos correspondents; Concorde com os T&Cs da casa.

Apostar na Champions League na bet365: conclusão

Neste guia, você pode tirar as suas dúvidas para apostar na Champions League com a bet365. Afinal, a operadora está entre as melhores casas de apostas da atualidade e, hoje, é a patrocinadora desta temporada do campeonato.

As opções de aposta na Liga dos Campeões são vastas e aprofundadas, e muitas já estão disponíveis nos mercados de longo prazo. Além disso, uma vez que a competição comece, entram em jogo também os mercados ao vivo. Lembre-se de ficar de olho na opção de cashout, dependendo da sua aposta.

Confira os catálogos completos no site oficial da bet365 e lembre-se de ler as regras de uso da Oferta de Novo Cliente e das demais opções por lá também. Por fim, lembre-se de que não existe garantia de nada nas apostas, então jogue com responsabilidade.

