Apostas Copa das Nações Africanas: Saiba dicas e melhores sites

As maiores operadoras já oferecem mercados para as Apostas Copa das Nações Africanas.

Sendo a maior competição de futebol do continente, existem diversas plataformas para palpites esportivos. Neste guia, você descobrirá os melhores sites para apostar na Liga Africana das Nações.

Na tabela abaixo, conheça algumas operadoras e promoções que podem ser usados para apostar na Copa Africana das Nações.

Casas de apostas Detalhe do bônus Obtenha o bônus Betano Oferta para novo usuário de até R$ 500 + R$20 em apostas grátis Pegar bônus Betmotion Bônus de até R$150 + R$20 em aposta gráti Pegar bônus Betfair Bônus de primeiro depósito de até R$ 200 Pegar bônus LeoVegas Aposta bônus de boas vindas de até R$ 150 Pegar bônus KTO Bônus de 20% no primeiro depósito Pegar bônus

Cada uma destas ofertas possuem Termos e Condições particulares, que devem ser consultados no site oficial da cada operadora. Desta forma, você saberá os requisitos de apostas e critérios para desbloquear os bônus. Saiba um pouco mais de cada operadora a seguir.

Betano: casa de apostas de atuação internacional e vasto catálogo de esportes.

KTO: operadora com bônus de boas vindas e variedade em apostas esportivas.

Betmotion: empresa com muita experiência no mercado e bônus de esportes e cassino.

Betfair: variedade em formas de pagamento e promoção de apostas esportivas.

LeoVegas: apostas ao vivo em vários mercados internacionais e ofertas de boas vindas.

Apostas Liga Africana das Nações: história e organização

A primeira edição do Campeonato Africano das Nações aconteceu em 1957. Até hoje, através da organização da Confederação Africana da Futebol, é uma dos maiores competições de futebol do continente. As maiores equipes de futebol africanas disputam a taça da competição.

É um evento bienal, que ocorre a cada de dois anos. No primeiro semestre de 2024, irá acontecer a 34° da competição, disputada na Costa do Marfim. Ao todo, são 24 equipes de futebol em disputa pelo campeonato.

Na última edição, ocorrida em 2021, o vencedor do torneio foi o Senegal, na final contra o Egito. Dentre as várias equipes, se destacam três times, com maiores números de títulos, sendo o Egito, Camarões e Gana.

O sistema do torneio possui duas etapas. Primeiro vêm a fase de grupos, para decidir os melhores de cada um. Os classificados desta fase vão para a etapa de mata-mata, eliminatória. A edição de 2024 está prevista para começar dia 13 de janeiro de 2024.

O Grupo Bandeirantes, do Brasil, transmitirá com exclusividade todos os jogos do torneio. Em TV aberta serão transmitidos alguns jogos, e os demais em plataformas de streaming da Band. Neste guia, você saberá tudo que precisa conhecer para começar as apostas Liga Africana das Nações.

Como escolhemos os melhores sites de apostas para a Copa das Nações

Acima, fizemos algumas sugestões de sites para as Apostas Copa Africana das Nações. Estas escolhas não forma feitas ao acaso. Pelo contrário, partem de uma análise detida de alguns critérios revisados por nossa equipe.

Apesar disto, ainda é uma opinião subjetiva. Por isso, o leitor deve escolher por si só a operadora que melhor lhe atende, a partir do que convém. Mas você pode conhecer, a seguir, o que levamos em consideração para escolher os melhores sites de apostas Liga Africana das Nações.

Confiança e reputação da empresa: o primeiro ponto, sem dúvida, é verificar a credibilidade da empresa no mercado de apostas esportivas. Isto é feito ao analisar a licença de funcionamento da casa e as avaliações dos clientes em sites de reclamações.

Proteção e privacidade dos dados: o segundo tópico é verificar os protocolos de segurança, ferramentas de privacidade do site. É de suma importância escolher uma operadora que utilize a criptografia para proteger os dodos contra invasores.

App de apostas: após confirmar se a operadora é confiável e segura, partimos a avaliar seus recursos, produtos e serviços. Um deles é a disponibilidade de um app para download em dispositivos móveis. Para utilizar, por exemplo, para apostar na Liga Africana das Nações.

Bônus de boas vindas: outro recurso interessante é verificar se a operadora disponibiliza promoções para novos clientes. Isto porque os bônus podem ser utilizados nas apostas Liga Africana das Nações.

Extensão do catálogo de apostas: é interessante, especialmente para apostar na Liga Africana das Nações, que a operadora tenha um catálogo extenso. Isto porque certas casas de apostas dispõe de um número maior de mercados para apostas esportivas.

Cash-out e transmissão ao vivo: não é algo obrigatório para fazer apostas Liga das Nações, mas estes recursos de apostas ao vivo podem auxiliar. O cash out, por exemplo, pode ser usado para minimizar perdas. Já a transmissão para assistir aos jogos diretamente do site.

Nossa principal seleção de ofertas de apostas

Como dissemos antes, um cliente pode resgatar uma oferta promoção e utilizar para apostar na Liga Africana das Nações. Sendo assim, fizemos uma busca para separar as melhores ofertas de cada site recomendado.

Mercados de apostas para Liga Africana das Nações

Em cada um dos eventos da competição, existem vários mercados disponíveis. Cada um se configura como um tipo de apostas que é possível ser feita em jogo. Os mercados vão desde decisões a longo prazo, como vencedor da Copa Africana das Nações, como de curto prazo, a exemplo do número de gols.

Veja, a seguir, alguns dos mercados mais populares entre os clientes.

1x2 ou Resultado final

Este é uma das formas mais simples de fazer palpites. A aposta neste mercado é em quem vai ganhar, perder ou empatar a partida. Assim, o cliente não precisa prever o placar, mas somente o resultado do jogo.

Ambas equipes marcam

Como o próprio nome sugere, este mercado exige que os clientes acertem que ambas as equipem marquem gols. Caso o usuário conheça bem as equipes em disputa, pode fazer um palpite na possibilidade de as duas fazerem gols.

Chance dupla

O mercado tem esse nome, pois em tese, o cliente possui duas chances de acertar um palpite. Neste mercado, o palpite é feito em dois resultados finais possíveis de uma partida. Sendo assim, é uma chance dupla de fazer uma previsão

Como apostar na Copa Africana das Nações: dicas e favoritos

Agora que você sabe detalhes sobre a liga, onde apostar, promoções e mercados de apostas, veja como apostar. A seguir, preparamos alguns detalhes essenciais, caso você pretenda apostar na Liga Africana das Nações.

Como fazer apostas na Liga

Cada operadora possui um layout e design diferente, mas a forma de apostar é similar. Sendo assim, as etapas que listamos a seguir são comuns a todas as casas de apostas. Por isso aprenda como fazer uma aposta simples na Liga Africana das Nações abaixo.

Acesse a plataforma que você escolheu. Se inscreva na operadora e faça uma primeira recarga. Se tiver um bônus de boas vindas disponível, faça o resgate. Vá até a seção de esportes da plataforma, para encontrar o Futebol. Procure pelos eventos da Liga Africana das Nações. Escolha um mercado de apostas, e informe o valor de seu palpite, e confirme no boletim.

Dicas para apostar na Liga Africana das Nações

Uma primeira dica é entender bem como o campeonato funciona. Compreender como ele é organizado pode ajudar na hora de tomar decisões. Outra dica é sempre buscar informações sobre o andamento dos jogos e a situação dos principais atletas da Copa das Nações.

Conhecer os favoritos e azarões pode ajudar a fazer palpites, pois estes títulos vêm da história dos clubes na competição. Além disso, entenda com clareza como cada mercado de apostas funciona, em todos seus termos e condições.

Verifique na aba de promoções da sua operadora, alguma oferta que pode usar na Copa Africana das Nações. Isto pode fazer com que você diminuia as possíveis perdas. Por fim, sempre jogue com responsabilidade, utilizando todas as ferramentas disponibilizadas pelos sites.

Os favoritos da edição de 2024

O grande favorito para esta edição da Copa Africana das Nações é o Egito. Sendo o time com mais vitórias na competição, possui uma seleção forte. O Senegal, último ganhador do torneio, também entra na lista dos favoritos, devido ao seu desempenho recente.

Os outros dois times com mais títulos na competição são Camarões e Gana. O clube do Camarões possui cinco títulos, já Gana possui quatro conquistas. Esta será uma edição disputada, e por isso, existiram muitos mercados ativos.

Ofertas de eventos para clientes existentes

Quem já possui um cadastro ativo em uma empresa também possui a chance de obter promoções. Todas as ofertas de uma operadora ficam registradas na “promoções”. No caso de velhos clientes, podem resgatar ofertas de palpites extras, cashback e apostas sem risco, entre outras para palpites na Copa Africana das Nações.

Odds Copa das Nações Africanas

As odds identificam o retorno possível de um palpite, ou seja, a probabilidade de este acontecer. Desta forma, o cliente pode comparar entre os sites para encontrar melhores odds. Eles são números que variam com frequência, e por isso merecem a atenção dos clientes.

As odds dos sites sugeridos neste guia estão conforme a média do mercado.

Perguntas frequentes sobre as apostas Copa das Nações Africanas

Se ficou com alguma dúvida para apostar no Campeonato Africano das Nações, veja as perguntas frequentes a seguir.

Como cadastrar em uma operadora para apostar na Copa das Nações Africanas?

Primeiro, escolha uma operadora confiável. Depois, procure o botão de registro, no site oficial. A seguir, preencha todo o formulário de inscrição. Aceite os termos e condições da operadora, e finalize o cadastro.

Quem é elegível para estas ofertas de apostas?

Somente pessoas maiores de dezoito anos podem se registrar em operadoras. Para ser apto a fazer palpite em qualquer site de apostas, é necessário realizar um primeiro depósito. Também pode ser necessário fazer uma verificação de identidade da conta.

Quando o Campeonato Africano das Nações começa?

A Copa das Nações Africanas começou em 13 de janeiro.

Onde irá acontecer a edição da Copa das Nações Africanas 2024?

Todos os jogos estão previstos para ocorrer na Costa do Marfim, país que sediará a edição deste ano.