Claudio D'Amato

مراسل كرة القدم البرازيلية والأمريكية

السيرة الذاتية:

جئت إلى العالم عام 1986، وأسرتني كرة القدم منذ أن كان عمري ست سنوات. أمضيتُ عطل الصيف بعد المدرسة بين صُحف أشتريها صباحًا وصفحات أطالعها بنهم، فترسّخت لديّ قناعة واضحة عمّا أريد فعله حين أكبر: الكتابة عن كرة القدم، وشرح ما يحدث على ذلك المستطيل الأخضر الذي يولّد المشاعر، وما يزال حتى اليوم قادرًا على منحي الدافع والسعادة كلّما صعدتُ درجات المقصورة الصحفية التي ارتبطت برحلتي في تغطية مباريات نابولي كمراسل.

مباريات تُشاهَد على التلفاز، وحياة ثانية داخل المدرجات، وأفكار تتحوّل إلى كلمات في مطاردة حلم أصبح حقيقة. كتابة مقالات عن الـ Scudetti زادت يقيني بمدى الامتنان لأنني اخترت هذا الطريق: فصياغة المقالات تُتعبك لكنها تشعل شغفك، والتجارب الميدانية لا تبخل بسحرها.

أنا صحفي مُسجَّل منذ عام 2009، وعضو في عائلة GOAL منذ 2011. أعشق التكتيك، ويُدهشني كل ما يتعلق بالجمهور، وأُعجب بما هو غير متوقّع وبمن يبدأ من الصفر. التواضع والبساطة قيمتان ثابتتان… لكن مع الإيمان الدائم بالطريق.

مجالات الخبرة

نادي نابولي

كرة القدم الإيطالية

التحليل التكتيكي

السرد القصصي (Storytelling)

المقالات المفضّلة

وداعًا دييغو: قطعة من نابولي لم تعد موجودة

صعود ساري في نابولي… “القائد” ببدلته الرياضية

ميرتنز… “تشيرو” نابولي: تسع سنوات من الحب

بيروجيا غوتشي: ناكاتا ورفاقه… فريق بطابع عالمي

دينو فافا وكتاب Lo Stato Sociale: أهداف الصعود مع بولونيا التي غيّرت كل شيء