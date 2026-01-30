يوفنتوس وجلطة سراي.. سباليتي، إيكاردي وأوسيمين يضمنون لك أكثر من مجرد مباراة!

تقدم القرعات الأوروبية في كثير من الأحيان لقاءات رومانسية، أو على الأقل مثيرة للاهتمام.
هذا هو الحال بالنسبة للقاء الذي سيجمع بين لوتشيانو سباليتي من جهة وماورو إيكاردي وفيكتور أوسيمين من جهة أخرى ، في مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وجلطة سراي، وفقًا لما قررته قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا.
في المواجهة المزدوجة بين البيانكونيري والأتراك، سيعود الشريط حتمًا إلى ثنائية سباليتي وإيكاردي في إنتر، وثنائية سباليتي مع المهاجم النيجيري في نابولي، الذي حقق الأخير لقب الدوري الذي كان يفتقده نابولي منذ عهد مارادونا.
تشابك مزدوج يزيد من الإثارة والاهتمام بين الفريقين ضمن مباريات الذهاب والإياب التي ستحدد من سيتأهل إلى دور الـ16 ومن سيودع دوري أبطال أوروبا في نهاية فبراير.