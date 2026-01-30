Goal.com
Claudio D'Amato و أحمد مجدي

يوفنتوس وجلطة سراي.. سباليتي، إيكاردي وأوسيمين يضمنون لك أكثر من مجرد مباراة!

مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وجلطة سراي!

تقدم القرعات الأوروبية في كثير من الأحيان لقاءات رومانسية، أو على الأقل مثيرة للاهتمام.

هذا هو الحال بالنسبة للقاء الذي سيجمع بين لوتشيانو سباليتي من جهة وماورو إيكاردي وفيكتور أوسيمين من جهة أخرى ، في مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وجلطة سراي، وفقًا لما قررته قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا.

في المواجهة المزدوجة بين البيانكونيري والأتراك، سيعود الشريط حتمًا إلى ثنائية سباليتي وإيكاردي في إنتر، وثنائية سباليتي مع المهاجم النيجيري في نابولي، الذي حقق الأخير لقب الدوري الذي كان يفتقده نابولي منذ عهد مارادونا.

تشابك مزدوج يزيد من الإثارة والاهتمام بين الفريقين ضمن مباريات الذهاب والإياب التي ستحدد من سيتأهل إلى دور الـ16 ومن سيودع دوري أبطال أوروبا في نهاية فبراير.

  • سباليتي-إيكاردي: "أحبك وأكرهك!"

    من كان يتصور، في ضوء التوقعات التي ميزت بداية العلاقة بينهما، أن العلاقة بين سباليتي وإيكاردي ستنتهي بخلاف حاد؟.

    29 هدفًا سجلها إيكاردي في موسم 2017/2018، الموسم الأول للمدرب التوسكاني على مقعد إنتر، مما جعلنا نعتقد أن هذه الثنائة ستؤتي ثمارًا هائلة. 

    لكن بدلاً من ذلك، بدأت المسلسلات المتعلقة بتجديد العقد، حيث قامت واندا نارا (زوجة ووكيلة ماوريتو في ذلك الوقت) بإثارة المشاعر التي تلاشت تدريجيًا بسبب الأخطاء والحوادث التي وقعت على أرض الملعب وفي الحياة اليومية وفي سوق الانتقالات.

    شارة الكابتن!

    في فبراير 2019، وقع الحادث الأقوى، وهو نزع شارة القيادة من ذراع إيكاردي وتسليمها إلى سمير هاندانوفيتش: كانت هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس المليئة بالغضب، وأسفرت عن كلمات لاذعة من سباليتي بعد مباراة لاتسيو، والتي لم يتم استدعاء الأرجنتيني لها على الرغم من محاولات إصلاح الخلاف، الذي تفاقم بسبب مشادة بين المدرب والمهاجم.

    قال آنذاك: "اليوم، بالنظر إلى سلوكه، من العدل أن يبقى ماورو خارج التشكيلة. الأحداث واضحة للجميع، وفي غرفة الملابس هناك لاعبون آخرون. كان بإمكانه أن يلعب شوطًا واحدًا، ولكن مع لاتسيو كان من العدل أن يلعب الآخرون. يجب أن تكون هناك مصداقية داخل غرفة الملابس، مع القليل من القوة. بالنسبة لي، أنا أتمتع بمصداقية لدى لاعبي فريقي منذ 22 عامًا، وهم يعرفون قصتي".

    وأردف آنذاك: "وساطة؟ شيء مهين للرياضيين ومشجعي إنتر. لا أعرف كيف أقيم الموقف، فكروا في معنى التفاوض مع لاعب لإقناعه بارتداء قميص إنتر".

    وتابع حينئذ: "كان على إيكاردي أن يغيب عن مباراة واحدة. الآن سيعود إلى المجموعة وسنرى ما سيحدث. فقط ميسي ورونالدو يصنعان الفارق. الانضباط هو القوة الحقيقية للفريق والمحترف، وهو ما يجب أن يكون لدينا تجاه أنفسنا وتجاه البيئة التي نعمل فيها".

    وختم بقوله: "كم عدد المباريات التي خسرناها حتى مع وجوده في الملعب؟ لا يجب أن نأخذ هذا الأمر إلى هذا المستوى. اللاعبون الآخرون يستحقون نفس الشيء. في بعض المواقف، كان هناك التوتر وكان علينا أن نكون أكثر هدوءًا. لقد استبعدت لاعبين آخرين لأسباب أقل بكثير مما حدث، والوقائع واضحة للجميع".

  • الكل خاسر!

    كان الموعد النهائي مريرًا للغاية: عاد إيكاردي للعب في الجولة الأخيرة من الدوري وأخطأ في ركلة جزاء حاسمة بالنسبة لمسار البطولة الأوروبية، وفي الصيف غادر هو وسباليتي إنتر: سباليتي أقيل لصالح كونتي، بينما حاول الأرجنتيني بكل الطرق استعادة النقاط وأقسم على حبه لألوان النيراتزوري. لكن دون جدوى: وبتوجيه من واندا، تم بيعه إلى باريس سان جيرمان.

  • Osimhen Spalletti NapoliGetty Images

    سباليتي مع أوسيمين

    على العكس من ذلك، قدمت العلاقة مع أوسيمهن لحظات وديناميكيات وأحداثًا متناقضة تمامًا. في الآتزوري لفترة لفترة سنتين لكنهما كانتا سنتين مذهلتين من حيث الإنجازات والتأثير على عالم نابولي.

    لقد سجل أوسيمين 31 هدفًا في 2022/2023، مع عودة لقب الدوري الإيطالي إلى الجنوب، بقيادة النيجيري وخفيتشا كفاراتسخيليا وتحت إمرة سباليتي قدم نابولي نسخة استثنائية.

    منذ الصيف الذي أعقب الفوز باللقب، بدأت قصة الحب بين أوسيمين والجنوبيين تتلاشى على غرار إيكاردي، حتى انتقال اللاعب رقم 9 إلى جلطة سراي (أولاً على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي). لكن سباليتي، في غضون ذلك، كان قد ودّع الفريق بالفعل.

    وبذلك تبقى ذكرى إنجاز تاريخي تم تحقيقه معًا، تزينه المهمة التي حلم شعب بأكمله بتذوقها من سحر دييجو مارادونا، والتي قدمها التوسكاني - أيضًا - بالتعاون مع فيكتور أوسيمين.

  • مباريات داخلية!

    الآن سيجتمع أبطال القصة كخصوم، مع افتراضات ومشاعر متناقضة: يجب مراقبة لقاء سباليتي وإيكاردي بحثًا عن مفاجآت درامية، بطريقة أو بأخرى، بينما ما سيحدث مع أوسيمين أمر شبه مؤكد: على الملعب ستكون المباراة بين يوفنتوس وجلطة سراي، لكن عقول وأرواح الثلاثي تنبئ بمباريات داخلية داخل المباريات!.

