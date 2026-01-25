Spalletti Juventus GFX desktopGOAL
Claudio D'Amato و علي رفعت

يوفنتوس يريد الأبطال | ليلة توهج يلدز وكابوس خوان جيسوس.. إعصار "السيدة العجوز" يضرب نابولي

يوفنتوس يستغل ضعف نابولي ويقترب منه بفارق نقطة واحدة، مؤكداً وجوده في صراع على مركز في دوري أبطال أوروبا: ديفيد يفتتح التسجيل، يلدز يسجل هدفين، وكوستيتش يختتم المباراة. جيوفاني يشارك لأول مرة، ولوكاكو يلعب أول دقائق له هذا الموسم.

استفاد يوفنتوس من وضع نابولي الصعب وهزمه بنتيجة 3-0، ليقلص الفارق بشكل كبير مع هويلوند ورفاقه. سمحت لمسة سباليتي للبيانكونيري بإحداث تأثير حاسم في سباق دوري الأبطال، مؤكدين مكانتهم كفريق نجح في قلب مسار بدايته المتعثرة للموسم إلى الأفضل.

صنعت اللحظات النفسية للفريقين الفارق، وظهر ذلك جلياً في الشوط الأول، حيث ضغطت السيدة العجوز التي اعتمدت مجدداً خطة 3-4-2-1 ولم يتمكن أبطال إيطاليا من استعادة توازنهم أمام الهجمات الشرسة للبيانكونيري: توالت الفرص ليوفنتوس عبر كونسيساو، وماكيني، مع تسديدة مقوسة رائعة من تورام اصطدمت بالقائم، وتسديدة منخفضة أخرى من لاعب بورتو السابق كونسيساو أبعدها بونجورنو بأعجوبة من على خط المرمى.

وقبل محاولة اللاعب البرتغالي، كان أصحاب الأرض قد افتتحوا التسجيل في الدقيقة 22 عبر ديفيد بعد صراع بدني في المنطقة حسمه لصالحه أمام سبيناتزولا بعد كرة عائدة من لوكاتيلي، ليهزم ميريت.

توقف نابولي عند الأمتار العشرين الأخيرة رغم بعض المحاولات الهجومية الجيدة، وكانت الفرصة الوحيدة أمام دي جريجوريو هي تسديدة فيرجارا اليسارية الضعيفة التي أمسك بها حارس سباليتي رقم واحد دون مشاكل تذكر.

دخل النابوليون الشوط الثاني بروح جيدة ورفعوا من نسق لعبهم في محاولة لإيجاد هدف التعادل، لكنهم لم يتمكنوا من ترك بصمة بعد شوط أول عقيم، ودفعوا الثمن باستقبال هدف ثانٍ - بعد دخول جوفاني - عن طريق يلدز من تمريرة عرضية انتحارية من خوان جيسوس وصلت للوافد الجديد ميريتي، الذي سمح للتركي بهزيمة ميريت في مواجهة منفردة.

دفع كونتي بلوكاكو أيضاً في المعركة الذي أضاع كرة سهلة في وقت متأخر، لكن العجز زاد بفضل كوستيتش الصربي، الذي تمركز على اليمين، وسجل هدف السيدة العجوز الثالث بتسديدة يسارية دقيقة من خارج منطقة الجزاء. كانت تلك اللحظة التي حسمت انهيار الآتزوري في الملعب وأصبح يوفنتوس على بعد نقطة واحدة من فريق كونتي، واشتعلت معركة دوري الأبطال.

  • تقييمات يوفنتوس

    تورام (7): في كل مكان، يجمع بين الجودة والقوة البدنية. ديفيد (7): له الفضل في فك شفرة المباراة وتحرك جيداً بين خطوط الدفاع الأزرق. يلدز (7): كان حاضراً في اللحظة الحاسمة. كونسيساو (6): تألق على فترات. ماكيني (6.5): سد الثغرات واخترق للأمام. كامبياسو (5.5): أرسل عرضيات مثيرة للاهتمام لكنه فقد كرات خطيرة. الدفاع كان في القمة: 6.5 لـ كالولو وبريمر وكيلي. ميريتي دخل وقدم تمريرة حاسمة (6.5)، وكوستيتش (7) سجل الهدف الثالث.

    تقييم لاعبي يوفنتوس (3-4-2-1): دي جريجوريو 6؛ كالولو 6.5، بريمر 6.5، كيلي 6؛ ماكيني 6.5، لوكاتيلي 6.5 (87' كوبماينرز -)، تورام 7، كامبياسو 5.5 (60' كابال 6)؛ كونسيساو 6 (60' كوستيتش 7)، يلدز 7 (87' جاتي -)؛ ديفيد 7 (77' ميريتي 6.5). المدرب: سباليتي.
  • تقييمات نابولي

    ميريت (5.5): عانى في اللعب بالقدمين وتعرض لهجوم كاسح من مهاجمي البيانكونيري. بونجورنو (6.5): ضحى بنفسه بقراءة رائعة لتسديدة كونسيساو المحققة. خوان جيسوس (4.5): كان كارثياً. سبيناتزولا (5): خدعه ديفيد في الهدف. ماكتوميناي (5.5): خسر أكثر من مبارزة في خط الوسط. فيرجارا (6.5): كان حيوياً وأكد شخصيته. هويلوند (5.5): ضاع دون دعم كافٍ من زملائه. جوفاني (5.5): دخل واستقبل نابولي الهدف الثاني، وكان ظهوره الأول مخيباً. لوكاكو (دخل في الدقيقة 78) أضاع فرصة جعل النتيجة 3-1 بفشله في تحويل الكرة داخل المنطقة.

    تقييم لاعبي نابولي (3-4-2-1): ميريت 5.5؛ دي لورينزو 5.5، خوان جيسوس 4.5، بونجورنو 6.5؛ جوتيريز 5.5 (74' بوكيما -)، لوبوتكا 6، ماكتوميناي 5.5، سبيناتزولا 5؛ فيرجارا 6.5 (78' لوكاكو 5.5)، إلماس 6 (69' جوفاني 5.5)؛ هويلوند 5.5. المدرب: كونتي.

  • تقرير مباراة يوفنتوس ونابولي

    يوفنتوس-نابولي 3-0

    المسجلون: 22' ديفيد، 77' يلدز، 86' كوستيتش.

    يوفنتوس (3-4-2-1): دي جريجوريو 6؛ كالولو 6.5، بريمر 6.5، كيلي 6؛ ماكيني 6.5، لوكاتيلي 6.5 (87' كوبماينرز)، تورام 7، كامبياسو 5.5 (60' كابال 6)؛ كونسيساو 6 (60' كوستيتش 7)، يلدز 7 (87' جاتي). المدرب: سباليتي.

     نابولي (3-4-2-1): ميريت 5.5؛ دي لورينزو 5.5، خوان جيسوس 4.5، بونجورنو 6.5؛ جوتيريز 5.5 (74' بوكيما)، لوبوتكا 6، ماكتوميناي 5.5، سبيناتزولا 5؛ فيرجارا 6.5 (78' لوكاكو 5.5)، إلماس 6 (69' جوفاني 5.5)؛ هويلوند 5.5. المدرب: كونتي. 

    الحكم: مارياني

    البطاقات الصفراء: خوان جيسوس (نابولي)، يلدز (يوفنتوس)، فيرجارا (نابولي).

    البطاقات الحمراء: لا يوجد.

