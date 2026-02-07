على الرغم من مواصلته للقاء بعشرة لاعبين، إلا أن نابولي حقق انتصارًا مثيرًا على جنوى، في الدقيقة 90+5، وهو الذي لم يكن متوقعًا، بالنظر إلى سير المباراة.

دي روسي يمكن أن يشعر بالمرارة، بسبب السذاجة الشديدة للاعب كورنيه الذي دخل الملعب حديثًا، والذي ارتكب خطأً في منطقة الجزاء على فيرجارا، في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما كلف جنوى نقطة التعادل التي كانت قريبة.

وإذا فكرنا أن الآزوري قد عقدوا الأمور على أنفسهم - كما حدث كثيرًا هذا الموسم - بسبب خطأين فادحين من بونجورنو الذي لم يكن في مستواه المعتاد، فقد كلفا فريق كونتي هدفين، حيث تأخروا بعد 3 دقائق بركلة جزاء من مالينوفسكي (خطأ ميريت على فيتينا، الذي "أطلقه" إلى المرمى بتمريرة مميزة من لاعب تورينو السابق)، لكنه تمكن من قلب النتيجة بهدف من هويلوند، وتسديدة من 25 مترًا من ماكتوميناي، الذي خرج في الشوط الثاني بسبب مشكلة في عضلة المؤخرة.

في الشوط الثاني، سيطر جنوى على الملعب، وتناول نابولي المباراة برعونة، وشكر كولومبو، في الدقيقة 57، بونجورنو على هدية أخرى قدمها للروسوبلو، حيث سجل هدفًا في مرمى نابولي ليحقق التعادل 2-2. وزاد من تعقيد خطط كونتي الحصول على البطاقة الصفراء الثانية لخوان جيسوس، والتي تُرجمت إلى طرد في الدقيقة 76.

لم يستغل لاعبو ليجوريا التفوق العددي، ودفعوا الثمن في الوقت المحتسب بدل الضائع: تجاوز كورنت فيرجارا في منطقة الجزاء وسجل هويلوند من ركلة جزاء، هدفه الثاني، ليمنح 3 نقاط "مستحيلة" لبطل إيطاليا الذي بقي في المركز الثالث في الترتيب.

Getty/Goal