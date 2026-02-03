Goal.com
Claudio D'Amato و علي رفعت

ثورة "السامبا" في نابولي: كيف سيلعب أنطونيو كونتي بعد ميركاتو يناير؟

لقد أحدثت الإصابات وسوق الانتقالات الشتوية ثورة شاملة في الخطط التكتيكية لفريق "البارتينوبي"؛ حيث ظهرت حلول جديدة بين عمليات الشراء والبيع وعودة اللاعبين الرئيسيين.

الفكرة الأولية التي وُضعت في الصيف تم قلبها رأساً على عقب تماماً بسبب لعنة الإصابات (وآخرها إصابة جوفاني دي لورينزو التي تبين أنها أقل خطورة مما كان متوقعاً) وتحركات الميركاتو الشتوي.

يجد نابولي نفسه الآن في ذروة موسمه أمام سيناريو فني وتكتيكي يعاكس تماماً التصميم الذي وُضع بين يوليو وأغسطس؛ إما بسبب محنة المشاكل البدنية التي فتكت بالقائمة، أو بسبب تعاقدات صيفية لم ترتقِ لمستوى التوقعات.

 هذا الوضع أجبر أنطونيو كونتي، للمرة الثانية في غضون عامين، على "تشمير سواعده" وتحويل الضرورة إلى فضيلة، معدلاً "البدلة" التي صممها بعناية لتناسب فريقاً تحول تدريجياً من ملعب كرة قدم إلى ما يشبه "الميناء البحري" الذي لا يتوقف فيه الداخل والخارج.
  • موعد عودة إنجويسا، دي بروينه ونيريس

    أندري فرانك زامبو إنجويسا: بعد تعافيه من إصابة قوية في أوتار الركبة اليسرى، يواجه الكاميروني حالياً مشكلة حادة بآلام أسفل الظهر، مما أدى لتأخير عودته للملاعب. كان من المتوقع استدعاؤه ضد يوفنتوس، لكنه غاب عن مواجهتي تشيلسي وفيورنتينا، ويبدو أنه سيغيب عن لقاء جنوى أيضاً. الأمل في نابولي أن يظهر الضوء في نهاية النفق بحلول منتصف فبراير.

    كيفين دي بروينه: القصة مختلفة مع النجم البلجيكي الذي تعرض لضربة قوية أثناء تسجيله ركلة جزاء ضد إنتر موعدنا في مارس، وهو أمر كان النادي قد وضعه في الحسبان بالفعل.

    ديفيد نيريس: تم تحديد موعد عودته في الربيع بعد خضوعه لجراحة في الكاحل، إثر تفاقم مفاجئ لمشكلة كانت تبدو بسيطة في البداية.

    من 4-1-4-1 إلى الإصابات

    بين معسكري "ديمارو" و"كاستل دي سانجرو"، كان أنطونيو كونتي قد رسم ملامح نابولي وفق رسم (4-1-4-1)، واضعاً كيفين دي بروينه كلاعب وسط لمساعدة ستانيسلاف لوبوتكا، بهدف توفير خيار مزدوج في مرحلة الاستحواذ والبناء. مع وضع سكوت مكتوميناي على الجناح الأيسر، وروميلو لوكاكو كمرجع هجومي وحيد.

    هذه الفكرة غرقت تماماً بعد الإصابة الخطيرة للبلجيكي في منتصف أغسطس ضد أولمبياكوس، مما دفع المدير الرياضي لشن هجوم ناجح للتعاقد مع راسموس هويلوند.

    استمر الفريق على موجة الرسم الصيفي حتى بدأت سوء الحظ يطارد الأسماء الكبيرة مثل كيفين دي بروينه إنجويسا، بالإضافة لخسارة بديل ثمين مثل جيلمور.

  • الانتقال إلى 3-4-2-1

    مع تحول خط الوسط إلى نصف قوته بسبب الازدحام في العيادة الطبية، قلب كونتي الطاولة: دفاع ثلاثي، ستانيسلاف لوبوتكا وسكوت مكتوميناي في الارتكاز، ماتيو بوليتانو كجناح خلفي ثابت، و"ديفيد نيريس" في عمق الملعب لدعم راسموس هويلوند بالتعاون مع إليف إلماس.

    كانت رؤية موفقة حتى إصابة البرازيلي نيريس، التي حرمت نابولي من جرعة الإبداع الفريدة التي يقدمها جناح بنفيكا وأياكس السابق.

    انفجار موهبة "فيرجارا"

    بالتوازي مع ذلك، منحت الإصابات نابولي مفارقة سعيدة؛ فلولاها لما اكتشف النادي موهبة فيرجارا.

    اللاعب الشاب القادم من فراتامينوري تم الدفع به لتعويض نيريس، لينفجر تماماً بين مباراتي تشيلسي وفيورنتينا، مستولياً على قلوب جماهير نابولي بتسجيل هدفين رائعين، حوّلا قصته إلى قصة لكل مشجع يحلم بارتداء قميص فريق قلبه.

    الميركاتو الشتوي: رحيل لانج ولوكا.. ووصول أليسون سانتوس وجوفاني

    أكد ميركاتو يناير فشل صفقتي نوا لانج ولورينزو لوكا؛ اللذين وصلا في الصيف كصفقات كبرى لكنهما فشلا في مهمتهما ، ليتم بيعهما إلى جلطة سراي ونوتنجهام فورست على التوالي.

    التخلص من الصفقات الفاشلة كان ضرورياً لكنه اعتراف بضعف التخطيط الصيفي، وبدلاً منهما، سُلّم لكونتي برازيليان جديدان؛ أليسون سانتوس (الذي سيتم استخدامه كبديل في أجزاء من المباريات)، وجوفاني الذي وصل في وقت سمح له بالظهور لأول مرة ضد يوفنتوس.

  • كيف سيلعب نابولي بعد سوق الانتقالات في يناير؟

    من غير المرجح أن يتغير النهج التكتيكي؛ سيستمر نابولي برسم (3-4-2-1)، والذي قد يتحول إلى (3-5-2) مع تعافي أندري فرانك زامبو إنجويسا. 

    يبقى هناك مجهولان (بالمعنى الإيجابي): عودة روميلو لوكاكو لمستواه البدني المعهود، وتألق "فيرجارا" الذي سيجبر كونتي على المفاضلة بين الخيارات.

    سكوت مكتوميناي يبدو في طريقه للعودة لدوره القديم كلاعب وسط متقدم أو صانع ألعاب متأخر لاستغلال قدراته في الاختراق والتهديف، مع ضمان التغطية الدفاعية.

    وفي حال اللعب بـ (3-5-2)، قد نرى "جوفاني" أو روميلو لوكاكو بجانب راسموس هويلوند، مع وجود ثلاثي وسط حديدي يتكون من إنجويسا، لوبوتكا، ومكتوميناي.

  • التشكيلات المحتملة لنابولي بعد الميركاتو الشتوي:

    1. نابولي برسم (3-4-2-1):

    الحارس: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

    الدفاع: جوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان جيسوس (أو أليساندرو بونجيورنو).

    الوسط: ماتيو بوليتانو، أندري فرانك زامبو إنجويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، ليوناردو سبينازولا.

    خلف المهاجم: فيرجارا (أو إليف إلماس)، سكوت مكتوميناي.

    الهجوم: راسموس هويلوند.

    2. نابولي برسم (3-5-2):

    الحارس: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

    الدفاع: جوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، بونجيورنو.

    الوسط: ماتيو بوليتانو، إنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي، سبينازولا.

    الهجوم: روميلو لوكاكو (أو جوفاني)، راسموس هويلوند.

