كم عدد أهداف كيليان مبابي في مسيرته حتى الآن؟

تعرف على عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي في مسيرته الكروية حتى الآن مع مختلف الفرق وعلى الصعيد الدولي مع منتخب فرنسا بالتفصيل..