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الدوري الأوروبي

نظرة عامة على الدوري الأوروبي

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الدوري الأوروبي، المباريات والنتائج

الأربعاء، 15 أبريل
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
2
سبورتنج براجا badge
سبورتنج براجا
براجا
4
انتهت
المجموع 3 - 5
الأربعاء، 29 أبريل
سبورتنج براجا badge
سبورتنج براجا
براجا
2
فرايبورج badge
فرايبورج
فرايبورج
1
انتهت
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
0
انتهت
الأربعاء، 6 مايو
فرايبورج badge
فرايبورج
فرايبورج
3
سبورتنج براجا badge
سبورتنج براجا
براجا
1
انتهت
المجموع 4 - 3
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
4
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
0
انتهت
المجموع 4 - 1
الثلاثاء، 19 مايو
فرايبورج badge
فرايبورج
فرايبورج
0
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
3
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1ليون crestليون87011851321
ف
ف
ف
ف
خ
2أستون فيلا crestأستون فيلا8701146821
ف
ف
ف
ف
ف
3ميتييلاند crestميتييلاند86111881019
ف
ت
ف
خ
ف
4ريال بيتيس crestريال بيتيس8521137617
ف
خ
ف
ف
ف
5بورتو crestبورتو8521137617
ف
ت
ف
ف
ت
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