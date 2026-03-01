Goal.com
Claudio D'Amato و زهيرة عادل

التمهيد للانسحاب من كأس العالم .. أول رد رسمي للاتحاد الإيراني بعد الهجمات الأمريكية على البلاد

التبعات الرياضية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط..

أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن القصف الذي تنفذه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى عدم مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم المقرر إقامته أيضًا في الولايات المتحدة في الصيف المقبل.

التداعيات الدراماتيكية لبداية الأسبوع لا تقل عن كونها كارثية، وامتدت لتطال كرة القدم أيضًا، فإن إيران، في الواقع، كما كان قد ألمح رئيس الاتحاد مهدي تاج قد تقاطع نهائيات كأس العالم المقبلة.

السبب؟ القصف الذي تعرضت له من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، والأخيرة واحدة من الدول الثلاث، بجوار كندا والمكسيك، التي ستستضيف البطولة بين يونيو ويوليو.

  • هل لن تشارك إيران في كأس العالم؟

    صرّح رئيس الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي: "مع ما حدث ومع ذلك الهجوم من الولايات المتحدة، من غير المرجح أن يكون بالإمكان النظر بثقة إلى كأس العالم، لكن على القيادات الرياضية أن تقرر بشأن ذلك".

  • جميع مباريات إيران في الولايات المتحدة

    السيناريو، الذي سيكون مدوّياً، تدعمه روزنامة كأس العالم 2026: إيران، المُدرجة في المجموعة السابعة، ستكون مطالبة بخوض مباريات دور المجموعات الثلاث جميعها في الولايات المتحدة تحديداً: في 15 يونيو في لوس أنجلوس ضد نيوزيلندا، وفي 21 أمام بلجيكا في المدينة نفسها، وفي 26 في سياتل ضد مصر.

  • تعليق الدوري الإيراني

    في ضوء الهجمات، إضافةً إلى ذلك، أوضح تاج أنه في إيران تم تعليق الدوري حتى إشعار آخر، وكثيرون، كما ذكرت لا ريبوبليكا، من لاعبي كرة القدم الذين يحاولون الخروج من البلاد.

  • المزيد من التفاصيل عن الصراع العسكري بين أمريكا وإيران

    الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتصعيد العسكري مع إسرائيل ضد إيران، وقالت تقارير صحفية، إن 7 صواريخ سقطت قرب القصر الرئاسي ومقر المرشد الأعلى في طهران علي خامنئي، قبل الإعلان بشكل رسمي عن مقتله.

    وتم إطلاق بعض الصواريخ الأخرى في مناطق مختلف داخل العاصمة الإيرانية، مما أدى إلى حالة من الفزع والخوف لدى السكان هناك.

    وفي سياق متصل، ردت إيران بضرب القواعد العسكرية الأمريكية ببعض البلدان الخليجية، وتوعدت بالمزيد من العمليات خلال الأيام القليلة القادمة. 


