Pescara Calcio
Claudio D'Amato و زهيرة عادل

الملعب بأكمله يصفق لنزاهته .. لفتة رائعة من حارس باليرمو في مواجهة بيسكارا

لفتة رائعة من جيسيه يورونين، أشار إليها النادي الأبروتسي على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مباراة بيسكارا وباليرمو، إذ أن حارس مرمى باليرمو يشرح لماريسكا أنه صدّ تسديدة من فاروني ويحظى بموافقة الحكم والخصوم والجمهور المحلي.

مثل هذا التصرف لا ينبغي أن يثير الدهشة، ولكن هذا هو الحال... بطل القصة هو جيسيه يورونين، حارس مرمى باليرمو، الذي حظي بتأييد كامل من خصومه والحكم فابيو ماريسكا وجميع الحاضرين في ملعب أدياتيكو خلال مباراة الأحد مع بيسكارا.

لماذا؟ ماذا فعل؟

  • إيماءة جيسيه يورونين في مباراة بيسكارا-باليرمو

    في الدقيقة 61 من مباراة بيسكارا وباليرمو، التي فاز فيها فريق أبروزا بنتيجة 2-1 بعد أن كان متأخراً، سدد دافيد فاروني كرة من مسافة بعيدة مرت فوق العارضة بقليل، وقد احتج الظهير بصوت عالٍ على تحويل جيسيه يورونين للكرة، وأخذ ماريسكا بضع ثوانٍ وذهب إلى الأخير.

    عندها، اعترف حارس مرمى روزانيرو الفنلندي بأنه لمس الكرة وأرسلها إلى ركلة ركنية، فيما أعرب الحكم عن تقديره له ورفع إبهامه شاكراً له على روحه الرياضية، ومنح ركلة ركنية للبيانكوزيرو.

  • العناق مع شارة

    لورنزو إنسيني، الذي كان قائداً للفريق يوم الأحد في أول مباراة له كلاعب أساسي مرتدياً القميص "الجديد-القديم"، هنأه أيضاً على ولائه، عناق مع حارس مرمى باليرمو، انتشر على نطاق واسع بفضل المنشور الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببيسكارا.

  • منشور بيسكارا عن جيسيه يورونين

    في الواقع، أرادت الشركة الأبروزية، في اليوم التالي لمباراة بيسكارا-باليرمو، أن تسلط الضوء على روح اللعب النظيف التي أبداها جيسيه يورونين، من خلال إعادة بناء ما حدث على العشب الأخضر ومصافحة اللاعب الاسكندنافي افتراضياً، فكتبت:

    "بالأمس، في الدقيقة 61 من مباراة بيسكارا وباليرمو، شاهدنا شيئًا يتجاوز النتيجة.

    الحكم فابيو ماريسكا، في حالة شك بشأن ركلة ركنية لبيسكارا، اختار الطريق الأقل توقعًا: توقف. لم يتخذ قرارًا اندفاعيًا، ولم يفرض سلطته. اقترب من حارس مرمى باليرمو وسأله عما حدث.

    أكد الحارس جيسيه يورونين أنها ركلة الركنية ضد فريقه. وفي تلك اللحظة، ظهرت صورة أخرى مؤثرة: مصافحة الحكم.

    كان هناك الكثير من الأطفال في المدرجات. وأمام أعينهم، تم تقديم درس يساوي أكثر من ألف هدف: الاحترام، النزاهة، الروح الرياضية.

    ثم ذهب القائد لورينزو إنسيني ليشكر جيسيه يورونين على تلك اللفتة الجميلة. ورافقه في ذلك كل مشجعي بيسكارا الذين صفقوا له.

    هذه هي كرة القدم التي نحبها".

