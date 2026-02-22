Goal.com
مباشر
Rasmus Hojlund Juventus Napoli 25012026Getty Images
Claudio D'Amato

عين على الحكم | مباراة الأهداف الملغية بين أتالانتا ونابولي.. يا لها من فوضى!

مباراة أتالانتا ونابولي: هدف حوتيريز المحتمل الذي كان سيجعل النتيجة 0-2 ألغي بسبب احتكاك جسدي بين هين وهويلوند، اللذين كانا قد لعبوا دوراً رئيسياً في الشوط الأول عندما تم منح ركلة جزاء لفريق كونتي ثم إلغاؤها.

  • 22' - هدف ألسون سانتوس ملغى

    في الدقيقة 22، كان نابولي على وشك تسجيل الهدف الثاني، لكن أليسون سانتوس - الذي انطلق نحو المرمى بعد تمريرة من فيرجارا - كان متقدماً بوضوح على خط دفاع أتالانتا، لذا ألغى الحكم تشيفي الهدف بداعي التسلل.

  • 45' - هين وهويلوند، ركلة جزاء ملغاة

    في نهاية الشوط الأول، حصل هويلوند على ركلة جزاء من تشيفي بسبب احتكاك مزعوم مع هين في منطقة الجزاء، ولكن تم إلغاؤها بعد ذلك بشكل صحيح، حيث أن الدنماركي تسبب في السقوط بنفسه: بعد مراجعة الملعب، قام حكم الفيديو والحكم بإبراء ذمة المدافع السويدي الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء، وبالتالي تم إلغاؤها.

  • 46' - هدف جوتيريز ملغى

    في بداية الشوط الثاني، تم إلغاء الهدف الثاني لنابولي، وهو حادث أثار الكثير من الجدل والاستياء في صفوف الفريق: دخل جوتيريز منطقة الجزاء من الخلف وتغلب على كارنيسيكي مستفيدًا من تمريرة عرضية من هويلوند، لكن تشيفي اعتبر أن الدنماركي ارتكب خطأً عندما تغلب على هين في الصراع الجسدي قبل أن يرسل التمريرة.

