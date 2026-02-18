Goal.com
إنتر انهار في النرويج وعاد بهزيمة مدوية .. لاوتارو تحول لشبح وباريلا باهت أمام بودو/جليمت!

يرد إسبوزيتو على فيت، ثم ينهار النيراتزوري في الشوط الثاني: لاعب ميلان السابق هاوجه وهوج المتألق يوقعان على إنجاز بودو..

هزيمة مدوية لإنتر في النرويج، حيث سقط النيراتزوري تحت ضربات بودو/جليمت الذي حسم الجولة الأولى لصالحه بفوزه بنتيجة 3-1.

وفي الإياب، سيتعين على فريق كيفو الفوز بفارق ثلاثة أهداف لانتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

حاول إنتر منذ البداية فرض إيقاعه، لكن بودو صمد من دون متاعب كبيرة ورفع نسق اللعب مع مرور الدقائق. التشكيلة النرويجية أظهرت تماسكًا كبيرًا وقدرة على مهاجمة المساحات، وفي الدقيقة 20 وجدت التركيبة الرابحة لفتح المباراة: هجمة من لمسة واحدة لأصحاب الأرض، حيث يمهد هوج، بالكعب، إلى فيت، الذي أحسن تجاوز الحارس سومر بتسديدة يمينية لا تُرد.

وبعد أن تلقى الضربة عمليًا من أول فرصة حقيقية، يرفع فريق كيفو فورًا نسق اللعب لمحاولة العودة إلى المباراة: التجربة الأولى للتعادل قام بها دارميان، إذ ارتطمت تسديدته اليمنى بقاعدة القائم، لكن مع حلول نصف الساعة يتكفل مرة أخرى بيو إسبوزيتو: عرضية من اليمين من باريلا، ارتداد في قلب منطقة الجزاء، وتسديدة ملتفة ناجحة لمواليد 2005 أعادت الأمور إلى التعادل، رغم فحص مطول من حكم الفيديو المساعد بداعي لمسة يد مزعومة.

وفي الشوط الثاني انطلق إنتر وكأنه يضغط بقدمه على دواسة الوقود، وفي البداية اقترب فوراً من تسجيل الهدف الثاني عبر ركلة حرة نفذها كارلوس أوجوستو: هايكين يفلت منه الكرة ثم يستعيدها في اللحظة الأخيرة.

غير أن ذلك لم يكن سوى إنذار خادع، لأن بودو/جليمت يغيّر إيقاعه حرفياً مع انطلاق النصف ساعة الأخيرة: في الدقيقة 62 يستغل هوج خطأً في الخروج بالكرة من دفاع إنتر ويمرر نحو لاعب ميلان السابق هاوغه، الذي يسدد كرة موضوعة تخترق سومر وتسكن تحت العارضة.

وبعد دقيقتين فقط تأتي أيضاً ضربة القاضية النهائية: تمريرة بينية رائعة من فيت إلى بلومبرج الذي انفرد بسومر، ومرر عرضياً ممهداً لتسجيل سهل من مسافة قريبة لهوج الذي يسدل الستار.

عطفًا على ذلك، وبعد ستة أيام، في سان سيرو، سيكون على إنتر الفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل إلى ثمن النهائي.

  • تقرير المباراة بودو/جليمت-إنتر

    بودو/جليمت-إنتر 3-1

    الهدافون: 20' فيت، 30' إسبوزيتو، 62' هاوجي، 64' هوج

    بودو/جليمت (4-3-3): هايكين؛ شوفولد، بيورتوفت، جوندرسن (90' ماتا)، بيوركان؛ إيفين، بيرج، فيت (90' أليسامى)؛ بلومبرج (78' أوكلاند)، هوج (78' هلمرسن)، هاوجي. المدرب: كنوتسن

    إنتر (3-5-2): زومر؛ أكانجي، أتشيربي، باستوني؛ دارميان (76' لويس هنريكي)، سوتشيتش، باريلا (89' ديوف)، مخيتاريان (76' زييلينسكي)، كارلوس أوجوستو؛ لاوتارو مارتينيز (61' تورام)، إسبوزيتو (76' بوني). المدرب: كيفو.

    الحكم: زيبرت (ألمانيا)

    المنذرون: إسبوزيتو، بلومبرج

    المطرودون: -



  • تقييمات بودو/جليمت

    هايكين 6

     شوفولد 6

     بيورتوفت 6.5

     جوندرسن 6.5 (90' ماتا دون تقييم)

     بيوركان 6

     إفجين 6

     بيرغ 6.5

     فيت 7 (90' أليسامي دون تقييم)

     بلومبرج 7 (78' أوكلند دون تقييم)

     هود 7.5 (78' هيلمرسن دون تقييم)

     هاوجه 7

  • تقييمات إنتر

    إسبوزيتو (7) يسجل في أول فرصة حقيقية، لكن هدفه كان بمثابة ومضة خادعة لا أكثر. أداء لا يحس من لاوتارو مارتينيز (5) قبل أن يُستبدل بسبب مشاكل عضلية. دخل مكانه تورام (5.5) لكنه لم يترك أي بصمة، كما ظهر مخيتاريان (5.5) باهتًا أيضًا.

    أمسية بعيدة كل البعد عن أن تكون لا تُنسى كذلك لأتشيربي (5.5) وأكانجي (5.5).

    تقييمات إنتر:

    سومر 6

     أكانجي 5.5

     أتشيربي 5.5

     باستوني 6

     دارميان 6 (76' لويس هنريكي دون تقييم)

     سوتشيتش 6

    باريلا 5 (89' ديوف)

     مخيتاريان 5.5 (76' زيلينسكي دون تقييم)

     كارلوس أوجوستو 6

     لاوتارو مارتينيز 5 (61' تورام 5.5)

    إسبوزيتو 7 (76' بوني دون تقييم)

