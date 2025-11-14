"هذا عار، يجب أن نتحد" .. جاتوزو يهاجم جماهير إيطاليا بعد تصرفها مع اللاعبين بتصفيات كأس العالم

بعد انتصار إيطاليا أمام مولدوفا بثنائية نظيفة، وتقلص الفارق النقطي مع النرويج إلى 3 نقاط قبل أن يخوض المنتخبان مباراتهما المقبلة، لكن يبقى فارق الأهداف (+29 للنرويج مقابل +12 لإيطاليا) العائق الأكبر أمام الآزوري.

الآن يحتاج الفريق الإيطالي الفوز بنتيجة 9-0 أمام النرويج في الجولة الثامنة (الأخيرة) من التصفيات، والمقرر لها 16 من نوفمبر الجاري، لتحقيق المعجزة بخطف الصدارة من هالاند ورفاقه ومن ثم التأهل المباشر لكأس العالم 2026.

وبينما تحلم النرويج بالعودة إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1998، يواصل الأزوري سعيه لاستعادة مكانه الطبيعي في قمة كرة القدم العالمية.

ربما تُحسم الأمور بالأرقام، رغم الروح الإيطالية التي يعيد جاتوزو إشعالها والتي يصعب أن تجعل المعادلة الصعبة ممكنة، ولو في الدقائق الأخيرة من هذا التصفيات المثيرة.

مهما كانت نتيجة السباق، فإن المنتخب الإيطالي تحت قيادة جاتوزو لا يبدو مرشحًا للتأهل المباشر، وقد يكون هذا مضافًا إلى صفحتي الفشل في 2018 و2022، وقد تتعقد الحسابات في الملحق من يدري؟.