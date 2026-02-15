Goal.com
Alisson Santos esultanzaGetty Images
Claudio D'Amato

تقييم لاعبي نابولي وروما: سانتوس يبقى الآتزوري على قيد الحياة .. ومالين يتألق وسط انهيار هويلوند!

في النهاية، لم يخيب نابولي وروما التوقعات..

انتهت مباراة مارادونا الحاسمة على مقعد دوري الأبطال، بنتيجة (2-2)، حيث كان أليسون سانتوس رجل الساعة في صفوف الآتزوري، بعد أن تألق مالين ليضع فريق كونتي في مأزق، مسجلاً هدفين خادعين للجيالوروسي.

كانت المباراة مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث قدم رجال جاسبيريني شوطًا أول رائعًا من الناحية التكتيكية والضغط، وتوج ذلك بهدف الهولندي بعد تمريرة من زاراجوسا، اللاعب الجديد الآخر. أما الصعوبات، فقد خففها هدف سبينازولا، الذي أظهر شجاعة ومبادرة في التوجه إلى اليمين وإيجاد التمريرة الحاسمة من شيليك في الدقيقة 37 لتصبح النتيجة 1-1.

في الشوط الثاني، خرج نابولي بقوة من غرفة الملابس، لكنه تعرض للهزيمة مرة أخرى بفضل مالين الرائع، الذي سجل هدفًا من ركلة جزاء منحها كولومبو، بعد تدخل رحماني على ويسلي الذي كان في طريقه إلى المرمى.

لكن كونتي استخرج ورقة رابحة من مقاعد البدلاء، حيث حسم أليسون سانتوس المباراة بهدفه الذي جعل روما يتأخر بثلاثة أهداف في الترتيب، بعد أن انطلق من الجانب الأيسر وسدد بقدمه اليمنى في مكان لم يستطع سفيلار الوصول إليه.

المباراة التي كان من الممكن أن تحدد الكثير في سباق الأندية الكبرى على المشاركة في البطولات الأوروبية انتهت بالتعادل، مع تأجيل الأحكام والتوازنات المحتملة إلى موعد لاحق.

  • تقييمات نابولي

    أليسون سانتوس (7.5) يحسم المباراة بتسجيله الهدف الثاني (2-2)، دفاع الآتزوري يعاني من هجمات مالين (5 لبيوكما وبونجورنو، رحماني 4.5)، سبينازولا (7) يركض ويسجل ويقدم حلولاً، هويلوند (5.5) يقاتل دون أن يحدث فارقاً. فيرجارا (5.5) كان نشطًا ولكنه كان مرتبكًا في اختياراته، أما إيلماس (6.5) فقد كان في كل مكان، وجوتيريز (5) على اليمين لم يبدو مرتاحًا.

    تقييمات نابولي (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش 6.5، بيوكما 5، رحماني 4.5 (70' أوليفيرا 6)، بونجورنو 5؛ جوتيريز 5، إيلماس 6.5 (79' جيلمور)، لوبوتكا 5.5، سبينازولا 7 (70' أليسون سانتوس 7.5)؛ بوليتانو 5.5 (84' مازوتشي sv)، فيرغارا 5.5 (79' جيوفاني)؛ هويلوند 5.5. المدرب: كونتي.

  • تقييمات روما

    مالين (7.5) يسجل هدفين ويحكم بمفرده على دفاع نابولي بأكمله، ويسلي (7) يحصل على ركلة جزاء تؤدي إلى التقدم المؤقت (1-2)، سفيلار (6.5) يظهر كل موهبته بين القائمين، مانشيني (5) في حالة من الضيق، نديكا (6.5) يبقي هويلوند تحت السيطرة بعد أن قاس قوته. زاراجوسا (6.5) يبدأ كأساسي ويقدم تمريرة حاسمة، بيسيلي (6.5) يبدأ الهجمة التي أسفرت عن الهدف الأول ويؤكد أنه في حالة جيدة، سولي (5) يدخل الملعب دون أن يظهر أي تألق.

    تقييمات روما (3-4-2-1): سفيلار 7؛ مانشيني 5، نديكا 6.5، جيلاردي 6.5؛ شيليك 5.5، بيسيلي 6.5 (64' العيناوي 6)، كريستانتي 6، ويسلي 7 (73' تسيميكاس)؛ زاراجوسا 6.5 (46' سولي 5)، بيليجريني 6 (64' فينتورينو 6)؛ مالين 7.5 (73' فاسف). المدرب: جاسبيريني.

  • نتيجة مباراة نابولي وروما

    نابولي - روما 2-2

    الهدافون: 7' مالين (روما)، 40' سبينازولا (نابولي)، 71' ركلة جزاء مالين (روما)، 82' أليسون سانتوس (نابولي)

    نابولي (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش 6.5، بيوكما 5، رحماني 4.5 (70' أوليفيرا 6)، بونجورنو 5؛ جوتيريز 5، إيلماس 6.5 (79' جيلمور)، لوبوتكا 5.5، سبينازولا 7 (70' أليسون سانتوس 7.5)؛ بوليتانو 5.5 (84' مازوتشي)، فيرجارا 5.5 (79' جيوفاني sv)؛ هويلوند 5.5. المدرب: كونتي.

    روما (3-4-2-1): سفيلار 7؛ مانشيني 5، نديكا 6.5، جيلاردي 6.5؛ شيليك 5.5، بيسيلي 6.5 (64' العيناوي 6)، كريستانتي 6، ويسلي 7 (73' تسيميكاس)؛ زاراجوسا 6.5 (46' سولي 5)، بيليجريني 6 (64' فينتورينو 6)؛ مالين 7.5 (73' فاسف). مدرب: جاسبريني.

    الحكم: كولومبو

    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: مانشيني (روما)، رحماني (نابولي)

    طرد: لا أحد

