Velizy ASC نظرة عامة

Sturm Graz karşısında Marsilya oyuncu puanları: OM mağlup oldu

Marseille'in Avrupa Ligi serüveni, Avusturya'da Sturm Graz'a 1-0 yenilmesinin ardından sekteye uğramaya devam ediyor. Topa sahip olma oranında üstünlük kurmasına rağmen Fransız ekibi, Oumar Diakite'nin erken gelen golüyle geriye düştü ve saha hâkimiyetini skora yansıtamadı.