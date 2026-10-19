Velizy ASC نظرة عامة

Marseille'in Avrupa Ligi serüveni, Avusturya'da Sturm Graz'a 1-0 yenilmesinin ardından sekteye uğramaya devam ediyor. Topa sahip olma oranında üstünlük kurmasına rağmen Fransız ekibi, Oumar Diakite'nin erken gelen golüyle geriye düştü ve saha hâkimiyetini skora yansıtamadı.
Ligue 1’de yedinci hafta sonunun kapsamlı değerlendirmesi. Sekizinci hafta maçları öncesinde yedinci haftanın sonuçlarını, öne çıkan gelişmeleri, dikkat çekici bireysel performansları ve dramatik anlara sahne olan bol gollü karşılaşmaları mercek altına alıyoruz.
Marsilya, Angers deplasmanında aldığı heyecan dolu 5-2’lik galibiyette hücumdaki kadro derinliğini gösterdi. Maçın başında yaşadığı korkuyu atlatan konuk ekip, oyuna hâkim oldu. Amine Harit ve Amine Gouiri’nin önemli katkılarıyla Marsilya, bol gollü Ligue 1 karşılaşmasından üç puanla ayrıldı.
Marseille, Stade Velodrome'da 1-0'lık dar bir yenilgi alırken Olympiakos, Avrupa Ligi'nde disiplinli bir oyunla deplasman galibiyetine ulaştı. İlk yarının sonlarına doğru Santiago Hezze'nin attığı gol, Fransız ekibi için hayal kırıklığıyla geçen gecede sonucu belirledi.