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Velizy ASC

Velizy ASC نظرة عامة

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October 2026
كأس فرنسا
Velizy ASC badge
Velizy ASC
VEL
Maisons Alfort FC badge
Maisons Alfort FC
ALF
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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
8Nice crestNice8323810-211
ف
خ
ف
ف
خ
9Lens crestLens73131411310
ف
ف
خ
ت
خ
10Marseille crestMarseille7304141049
ف
ف
خ
خ
خ
11Brest crestBrest8233141229
خ
ت
ف
خ
خ
12Toulouse crestToulouse7232121119
ف
ت
ف
ت
خ
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