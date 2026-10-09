Malaga akan menghadapi Real Sociedad pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Dari 16 pertemuan sepanjang sejarah di LaLiga antara kedua tim, Real Sociedad unggul tipis dengan enam kemenangan berbanding lima milik Málaga, serta lima hasil imbang. Málaga CF memasuki laga ini dengan target membalikkan periode sulit, setelah meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang, serta menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Malaga vs Real Sociedad, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Malaga vs Real Sociedad di LaLiga?

Malaga vs Real Sociedad akan kick-off di Estadio La Rosaleda, Malaga, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 9 18 Okt 2026 - 12.30 Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Malaga vs Real Sociedad?

Untuk membeli tiket pertandingan Málaga CF vs. Real Sociedad di Estadio La Rosaleda, ikuti opsi berikut:

1. Portal tiket resmi Málaga CF

Beli langsung secara online melalui portal tiket online resmi Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) atau langsung di Loket Tiket Estadio La Rosaleda di Málaga.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual, tiket sering terdaftar di platform tiket sekunder seperti StubHub . Harga di platform sekunder berfluktuasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket LaLiga Malaga vs Real Sociedad?

Harga tiket untuk Málaga CF vs. Real Sociedad bervariasi tergantung kategori dan saluran pembelian:

1. Loket resmi Málaga CF (harga normal)

Belakang gawang (Fondo & Gol): €35 – €70

Tribun samping (Preferencia): €40 – €105

Tribun utama (Tribuna): €45 – €120

VIP & boks eksekutif (Palcos):€90 – €180

2. Marketplace penjualan ulang sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual atau permintaan meningkat menjelang hari pertandingan, harga jual ulang di platform tiket sekunder seperti StubHubumumnya berkisar dari €100 hingga €525+, tergantung kedekatan kursi dan permintaan.

Malaga vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Malaga vs Real Sociedad

Malaga memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga LaLiga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-3 dari Villarreal pada 17 September, dan mereka juga menderita kekalahan 4-0 dari Real Madrid sebelumnya dalam periode tersebut. Dua hasil imbang melawan Celta Vigo dan Deportivo de A Coruna menjadi penampilan positif terbaru mereka. Dalam lima pertandingan itu, Malaga mencetak tiga gol dan kebobolan delapan.

Lima pertandingan terakhir Real Sociedad di semua kompetisi menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Bournemouth di Liga Europa, dan sebelumnya mereka dikalahkan Atletico Madrid 3-0 di LaLiga. Hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan tandang 2-3 atas Elche. Real Sociedad mencetak enam gol dan kebobolan tujuh dalam lima pertandingan tersebut.

Malaga vs Real Sociedad: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Copa del Rey pada 7 Januari 2024, ketika Real Sociedad menang 1-0 di kandang Malaga. Jika melihat lima pertandingan tercatat terakhir, Malaga meraih dua kemenangan berbanding dua milik Real Sociedad, dengan satu hasil imbang. Kedua tim belum bertemu di LaLiga sejak 22 April 2018, ketika Malaga menang 2-0 di kandang.