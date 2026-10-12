Cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Malaga: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Deportivo Alaves menjamu Malaga pada Jumat, 23 Oktober 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2023, ketika Alavés meraih kemenangan kandang 2–1 di Segunda División. Dalam lima pertemuan terakhir mereka, Alavés unggul tipis atas Málaga dengan tiga kemenangan berbanding dua.

Simak panduan GOAL mengenai semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Malaga, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Deportivo Alaves vs Malaga dimulai?

LaLiga - Pekan 10 23 Okt 2026 - 15.00 Estadio Mendizorroza

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Malaga?

Untuk pertandingan LaLiga Deportivo Alaves vs Malaga mendatang di Estadio Mendizorrotza, berikut cara utama untuk mendapatkan tiket:

1. Kanal penjualan tiket resmi klub

Situs resmi Deportivo Alaves: Sebagai tuan rumah, Deportivo Alaves menjual tiket umum secara langsung melalui portal tiket resminya (deportivoalaves.com).

Loket tiket Stadion Mendizorrotza: Tiket dapat dibeli langsung di loket stadion di Vitoria-Gasteiz sebelum hari pertandingan, selama masih tersedia.

Tribun suporter tamu (Málaga CF): Suporter yang ingin duduk di tribun tamu harus mendapatkan tiket langsung melalui bagian penjualan tiket resmi atau portal anggota Málaga CF.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Malaga?

Harga tiket Deportivo Alavés vs. Málaga CF di Estadio Mendizorrotza bergantung pada lokasi kursi dan apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau lewat pasar tiket sekunder.

1. Loket tiket resmi dan kanal klub (harga resmi)

Pembelian langsung melalui kanal resmi klub menawarkan harga resmi terendah:

Di belakang gawang (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): €30–€50

Tribun samping (Tribuna Preferencia): €35–€55

Tribun utama (Tribuna Principal / Central Premium): €50–€75

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal tiket yang dijual kembali: sekitar €40–€65

Harga rata-rata tiket yang dijual kembali: sekitar €130–€210 (bergantung pada kategori dan ketersediaan)

Deportivo Alaves vs Malaga di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Deportivo Alaves vs Malaga

Deportivo Alaves mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Athletic Bilbao pada 19 September, setelah kekalahan dari Valencia dan Racing Santander. Hasil terbaik dalam periode itu adalah kemenangan 5-2 atas Osasuna pada 6 September. Alaves mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Malaga belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Hasil terbarunya adalah kekalahan 1-0 di kandang Getafe pada 20 September. Sebelumnya, Malaga kalah 1-3 dari Villarreal dan 4-0 dari Real Madrid. Malaga mencetak dua gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Deportivo Alaves vs Malaga: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Segunda Division pada 20 Mei 2023, ketika Deportivo Alaves mengalahkan Malaga 2-1 di kandang. Sebelumnya, Malaga menang 1-0 di kandang atas Alaves pada Desember 2022, juga di Segunda Division. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Alaves meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Malaga.