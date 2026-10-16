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Cara mendapatkan tiket Real Betis vs Malaga: harga tiket LaLiga, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Malaga
LaLiga

Real Betis menghadapi Malaga di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Real Betis menjamu Malaga pada Minggu, 1 November 2026, di Estadio de La Cartuja, Sevilla.

Dalam riwayat pertemuan mereka di pertandingan resmi liga, Real Betis unggul dengan jumlah kemenangan lebih banyak daripada Málaga. Pertemuan terakhir mereka berlangsung dalam laga persahabatan antarklub pada Agustus 2025, ketika Málaga mengalahkan Betis 3-1.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Malaga, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Real Betis vs Malaga dimulai?

Real Betis vs Malaga berlangsung di Estadio de La Cartuja, Sevilla, pada Minggu, 1 November 2026.

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LaLiga - Pekan 11
Estadio de La Cartuja

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Malaga?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Real Betis vs Málaga di Estadio de La Cartuja:

1. Kanal resmi klub

  • Kanal resmi Real Betis: Anda dapat membeli tiket standar untuk satu pertandingan langsung melalui situs resmi Real Betis. Ini merupakan cara paling langsung untuk memperoleh tiket dengan harga resmi ketika penjualan untuk umum dibuka.
  • Loket tiket pada hari pertandingan: Bergantung pada ketersediaan menjelang hari pertandingan, sisa tiket terkadang dapat dibeli langsung di loket stadion sebelum sepak mula. Namun, mengandalkan cara ini untuk pertandingan liga lebih berisiko karena tiket bisa habis terjual.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket melalui kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Malaga?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga Real Betis vs Málaga berdasarkan pilihan melalui kanal resmi klub dan platform pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €20 hingga €90 untuk pertandingan LaLiga reguler, bergantung pada kategori dan lokasi tempat duduk di Estadio de La Cartuja.
  • Paket VIP & hospitalitas: Tempat duduk premium dan pilihan hospitalitas resmi melalui portal klub umumnya dimulai dari sekitar €200 hingga €350 lebih per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tempat duduk tribun atas / belakang gawang: Mulai dari sekitar €29 hingga €35.
  • Tempat duduk sisi panjang lapangan / tepi lapangan premium: Umumnya berkisar antara €90 hingga €180 lebih, bergantung pada permintaan dan lokasi blok tempat duduk.
  • Harga rata-rata di pasar: Harga tiket yang ditawarkan untuk pertandingan ini rata-rata sekitar €185 hingga €190, bergantung pada ketersediaan tiket secara keseluruhan menjelang hari pertandingan.

Real Betis vs Malaga di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Real Betis vs Malaga

Real Betis datang dengan performa sangat baik setelah memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 di markas Deportivo de A Coruna dalam ajang LaLiga, setelah sebelumnya meraih kemenangan beruntun atas Getafe dan Villarreal. Hasil paling menonjol dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-2 atas Lille di Liga Champions. Mereka juga mengalahkan Real Madrid 1-0 di kandang. Betis mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Performa terkini Malaga jauh berbeda. Mereka meraih dua poin dari lima pertandingan terakhir, tanpa kemenangan, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Kekalahan terberat mereka terjadi saat takluk 4-0 dari Real Madrid, sementara kekalahan 1-3 di markas Villarreal menegaskan kesulitan mereka saat bermain tandang. Hasil terakhir mereka adalah imbang tanpa gol melawan Levante. Dalam lima pertandingan itu, Malaga mencetak tiga gol dan kebobolan sembilan kali.

BET

BET - Performa

VIL
M1-2
GET
M1-0
COR
S1-1
OSA
M5-2
POR
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
MAL

MAL - Performa

LEV
S0-0
CEL
S1-1
VIL
K1-3
GET
K1-0
ESP
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Real Betis vs Malaga: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung dalam laga persahabatan pramusim pada 9 Agustus 2025, ketika Malaga mengalahkan Real Betis 3-1. Sebelum itu, mereka hanya bertemu di LaLiga, dengan Betis memenangi tiga dari empat pertandingan liga dalam kumpulan data tersebut. Dari kelima pertemuan yang tercatat, Betis memiliki rekor keseluruhan lebih baik. Satu-satunya kemenangan Malaga diraih dalam laga persahabatan terakhir itu.

Head to Head

Real BetisSeriMalaga
4
0
1
Club Friendlies
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
3
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FT
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FT
8Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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