Osasuna menjamu Malaga pada Minggu, 22 November 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Dalam rekor pertemuan mereka di pertandingan kompetitif sejak musim 2010/11, Osasuna unggul dengan 5 kemenangan berbanding 2 milik Málaga, sementara 5 laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan kompetitif terbaru mereka terjadi pada musim Segunda División 2018/19. Osasuna menang 2-1 di kandang, Estadio El Sadar, lalu meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke La Rosaleda.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Osasuna vs Malaga, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Osasuna vs Malaga dimulai?

Osasuna vs Malaga berlangsung di Estadio El Sadar, Pamplona, pada Minggu, 22 November 2026.

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 12.30 Estadio El Sadar

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Osasuna vs Malaga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Osasuna vs Malaga:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket daring di situs resmi CA Osasuna (osasuna.es). Ini merupakan cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tiket masuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Osasuna vs Malaga?

Berikut kategori harga tiket dan perkiraan biayanya untuk pertandingan LaLiga Osasuna vs Malaga mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum: Berkisar antara €30 hingga €90 , sangat bergantung pada tingkat tribun tempat duduk.

Berkisar antara , sangat bergantung pada tingkat tribun tempat duduk. VIP / layanan premium resmi klub: Umumnya mulai sekitar €150 hingga €300+ per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / tempat duduk di sisi pendek lapangan: Mulai sekitar €50 hingga €95 .

Mulai sekitar . Tribun tengah / sisi panjang lapangan: Tempat duduk dengan pemandangan premium di tribun sepanjang sisi lapangan biasanya berkisar antara €100 hingga €220+, bergantung pada baris tempat duduk dan permintaan.

LaLiga Osasuna vs Malaga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Malaga

Osasuna menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga LaLiga terakhir: satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pada laga terbarunya, mereka meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Racing Santander, setelah sebelumnya kalah telak 5-2 dari Real Betis. Sebelum itu, mereka kalah 4-0 dari Atletico Madrid dan 2-0 dari Espanyol. Satu-satunya poin lain yang mereka raih berasal dari hasil imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano. Osasuna mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Performa Malaga kurang menggembirakan. Mereka hanya meraih dua poin dari lima laga terakhir, setelah bermain imbang melawan Espanyol dan Celta Vigo serta kalah dalam tiga laga lainnya. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-5 dari Real Sociedad. Mereka juga kalah 1-3 dari Villarreal dan 1-0 dari Getafe. Malaga mencetak lima gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Osasuna vs Malaga: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Segunda Division pada Maret 2019, ketika Osasuna menang 2-1 saat bertandang ke markas Malaga. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di LaLiga dan Segunda Division, Osasuna memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Malaga, sementara dua pertandingan berakhir imbang.