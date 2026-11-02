Malaga menjamu Racing Santander pada Minggu, 8 November 2026 di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada musim Segunda Division 2025–26, ketika keduanya bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda pada Mei 2026. Sebelumnya pada musim 2025–26 yang sama, Racing Santander meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Málaga saat menjamu mereka di El Sardinero.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Malaga vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Malaga vs Racing Santander di LaLiga dimulai?

Malaga vs Racing Santander berlangsung di Estadio La Rosaleda, Malaga, pada Minggu, 8 November 2026.

LaLiga - Pekan 12 7 Nov 2026 - 08.00 Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket Malaga vs Racing Santander di LaLiga?

Jika Anda ingin membeli tiket pertandingan LaLiga antara Atlético Madrid dan Barcelona, ada beberapa pilihan tepercaya, baik melalui klub secara langsung maupun melalui pasar sekunder dan penyedia layanan hospitality:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket reguler untuk pendukung tuan rumah langsung melalui Portal Tiket Resmi Málaga CF atau Situs Web Resmi Málaga CF. Pembelian langsung dari klub menjamin harga nominal dan tiket masuk yang sah. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat akses lebih awal sebelum penjualan untuk umum dibuka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Malaga vs Racing Santander di LaLiga?

Harga tiket pertandingan LaLiga antara Málaga dan Racing Santander bervariasi menurut lokasi kursi, permintaan, serta apakah Anda membelinya melalui kanal utama klub atau pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler: Harga tiket pertandingan liga reguler untuk kategori kursi tribun atas atau umum biasanya mulai dari sekitar €40 hingga €70 .

Harga tiket pertandingan liga reguler untuk kategori kursi tribun atas atau umum biasanya mulai dari sekitar . Alokasi tribun tim tamu: Tiket resmi untuk tribun tim tamu yang didistribusikan melalui proses pendaftaran anggota klub umumnya berharga sekitar €50 .

Tiket resmi untuk tribun tim tamu yang didistribusikan melalui proses pendaftaran anggota klub umumnya berharga sekitar . Kursi premium klub & tribun bawah: Kursi tribun bawah dengan pemandangan lebih baik atau kursi di bagian tengah sisi panjang lapangan yang dibeli langsung melalui penjualan utama klub biasanya berharga antara €120 dan lebih dari €250.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun atas / penjualan kembali umum: Harga tiket di tingkat tribun atas atau bagian yang lebih tinggi umumnya mulai dari sekitar €210 hingga €320 , bergantung pada permintaan pasar.

Harga tiket di tingkat tribun atas atau bagian yang lebih tinggi umumnya mulai dari sekitar , bergantung pada permintaan pasar. Tribun bawah & kategori premium: Kursi dengan pemandangan lebih baik di tingkat tribun tengah dan bawah kerap berharga mulai dari €350 hingga lebih dari €900.

Malaga vs Racing Santander di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Malaga vs Racing Santander

Malaga belum memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhirnya di LaLiga, dengan catatan tiga kekalahan dan dua hasil imbang. Pada laga terbarunya, mereka kalah 1-0 dari Getafe. Dalam periode itu, mereka juga kalah 3-1 dari Villarreal dan 4-0 dari Real Madrid. Dua hasil imbang diraih melawan Celta Vigo dan Levante. Dalam lima laga tersebut, Malaga hanya mencetak dua gol dan kebobolan sembilan kali.

Performa terkini Racing Santander juga tidak mudah, dengan dua kemenangan dan tiga kekalahan dari lima laga terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 5-0 dari Celta Vigo, setelah sebelumnya kalah 7-2 dari Barcelona. Sebelumnya dalam periode itu, Racing sempat meraih dua kemenangan beruntun, yakni 2-1 atas Deportivo Alaves dan 3-2 atas Elche. Mereka mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan tujuh belas kali.

Malaga vs Racing Santander: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2026 di Segunda Division, ketika laga di Estadio La Rosaleda berakhir 1-1. Racing Santander memiliki rekor lebih baik dalam lima pertemuan terakhir, dengan tiga kemenangan, sementara Malaga belum pernah menang. Dua laga lainnya berakhir imbang. Kelima pertemuan tersebut berlangsung di Segunda Division.