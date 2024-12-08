أخبار الهلال اليوم | تفاصيل إصابة سالم الدوسري، ومشادة بين جورج جيسوس والنجم الثائر

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 ديسمبر 2024.
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فيديو | الشهراني يتدخل لحل الموقف .. مشادة بين جيسوس ونجم الهلال "الثائر"
القائد الشهراني منع المدرب من الوصول للاعب الغاضب..
"سأظل ممتنًا لك لترقد في سلام" .. نيمار يودع "أبيه الروحي" بالملاعب
من بدأ نيمار مسيرته معه، فارق عالمنا بالأمس..
القحطاني يبرئ ساحة الحكم من الوقت الضائع بمواجهة الهلال والرائد .. ومحمد فودة وسمير عثمان يلومونه!
جدل تحكيمي كبير بعد الـ14 دقيقة المتحسبة كوضت بدل ضائع في الشوط الثاني من مواجهة الهلال والرائد..
"ذلك نتاج البيئة التي أخرجتك" .. هجوم جم على ميتروفيتش بعد تصرفه الفج مع لاعب الرائد
المهاجم الصربي خرج عن الروح الرياضية في نهاية المباراة التي حسمها الهلال بشق الأنفس..
أخطر من مجرد كدمة .. الهلال يكشف حجم إصابة الدوسري بعد سقوطه المروع أمام الرائد
هل يغيب التورنيدو عن المنتخب السعودي في خليجي 26؟ كشف جديد يحدد موقفه..
جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2025، جدول المباريات من الدور الأول حتى النهائي والقنوات الناقلة، وأكثر الفرق فوزًا بالبطولة وأين تقام؟
فيديو | رئيس الهلال يدخل في مشادة مع الحكم .. ومدرب الرائد يتشاجر ويفقد أعصابه!
شاهد ما حدث عقب مباراة الهلال والرائد
"لا تجلبوا لنا حكاماً درجة الثانية" .. جورج جيسوس يُهاجم المسؤولين عن اختيار حكام مباريات الهلال!
مدرب الهلال يُعلق على فوز فريقه على الرائد
بعد مغادرته مصابًا أمام الرائد .. فحوصات سالم الدوسري "الأولية" تطمئن جماهير الهلال وهيرفي رينارد
بعد خروجه من مباراة الرائد عبر سيارة طبية..
"صرنا مثل كرة الصالات" .. مدرب الرائد ينتقد حكم مباراة الهلال بعد هدف البليهي القاتل
بعد فوز الهلال على الرائد في اللحظات الأخيرة..
الهلال ضد الرائد | كفى شعارات وهمية يا جورج جيسوس .. وهيلمان أجبر الزعيم على إهدار الفرص!
جورج جيسوس خرج من فخ مواجهة الرائد بصعوبة
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
فيديو | وسط قلق وخوف من الجميع .. سالم الدوسري يتعرض لإصابة "مرعبة" ويُغادر لقاء الهلال والرائد!
شاهد الإصابة القوية التي تعرض لها سالم الدوسري قائد الهلال
فيديو | دعم مباشر لملف كأس العالم .. "تيفو" جماهير الهلال أمام الرائد يخطف الأنظار
جماهير الهلال تدعم ملف استضافة كأس العالم 2034
عين على الحكم | أليكساندر ميتروفيتش لا يقبل أن يلمسه أحد داخل منطقة الجزاء فحرم الهلال من فرصة للتهديف!
هل استحق الهلال ركلة جزاء أمام الرائد؟
"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24
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فيديو | كانسيلو لم يتحمل إصابة لاعب الرائد .. تصرف هلالي غريب وجيسوس يعترض على الحكم!
ماذا حدث في مباراة الهلال والرائد؟
أخبار النصر اليوم | كريم بنزيما يسخر من نجوم العالمي .. وقرار إداري عاجل بشأن كريستيانو رونالدو!
نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024
ليس الهلال .. عملاق سعودي آخر يصارع إنتر وبرشلونة على فان دايك بعد رفض عرض ليفربول
تطورات موقف فان دايك مع ليفربول، والأندية السعودية تترقب..