أخبار الأهلي اليوم | فيرمينو يُحدد فريقه الجديد بعد الراقي، والحزن يُصيب ثنائي الفريق بسبب رينارد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 ديسمبر 2024.
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معلومة صادمة من داخل الأهلي .. استراتيجية "في غاية الغرابة" بشأن دعم كتيبة ماتياس يايسله
هل شركة الأهلي تعمل لصالحه أم ضده؟!
أظهر الأهلي في صورة عبثية .. فيرمينو يتدخل لينقذ الموقف خلال مقابلة تليفزيونية مع أليسكاندر!
"بوبي" استجاب لطلب المراسلة عقب مواجهة التعاون والأهلي..
الفرحة لم تستمر طويلًا .. قائمة رينارد تصيب ثنائي الأهلي بـ"الحزن" بعد حرمانهما من كأس الخليج
رينارد أعلن عن قائمة الأخضر في خليجي 26..
"هدفي التعاون صدمة وتمنيت عدم توقف الدوري" .. يايسله يكشف سر ريمونتادا الأهلي وخطته في كأس الخليج
بعد فوز الأهلي على التعاون برباعية في بريدة..
الأهلي والتعاون | غاب كيسييه فانفجرت المواهب البرازيلية .. ورقم مرعب يجعل مايلسون "حارس الجولة" رغم الرباعية
الأهلي يقلب الطاولة على التعاون، ويقترب من المربع الذهبي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
"أصلي للانضمام إلى هذا الفريق!" .. فيرمينو يفاجئ الأهلي ويؤكد: الرغبة تزداد في قلبي يوميًا
فيرمينو أصبح بديلًا في الأهلي ولم يقدم أي شيء للفريق..
القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...
موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
هل يقصد الهلال؟ العضو الذهبي السابق لنادي النصر: "سنشاهد رونالدو وبنزيما وكيسييه بمونديال الأندية!"
هل يقوم الهلال بضم أبرز نجوم دوري روشن في كأس العالم للأندية؟
البداية سان ماكسيمين والآن تاليسكا وديميرال وحتى رونالدو لم يسلم .. صك براءة فنربخشه من "استهداف" دوري روشن!
وكأن الفرقي التركي لا يرى غير السعودية ونجومها!
"ترشيح اسمين كبيرين!" .. مطالبات بتدعيم الهلال بـ"نجوم مثل الأهلي" للمنافسة على مونديال الأندية
مواجهات نارية تنتظر الهلال في كأس العالم للأندية 2025..
إيفان توني يتصدر المشهد .. خطأ يقحم الأهلي السعودي في كأس العالم للأندية 2025
إيفان توني بجوار ميسي...
من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!
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حمل بعض التقليل من كبار السعودية .. سالزبورج يرحب بمواجهة الهلال بطريقته!
سالزبورج ينتظر الهلال في مونديال الأندية...
يخطط لخطفه من الأهلي .. يايسله يثير إعجاب فريق إنجليزي و"عقبة واحدة أمام الصفقة"!
هل تتم الصفقة في النهاية؟!..
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار كافة مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي خلال منافسات موسم 2024-2025...
"الخسارة تصل إلى نصف مليار ريال" .. رسالة حادة لاتحاد الكرة بشأن إيقاف دوري روشن السعودي
انتقاد عنيف لقرار التوقف الطويل للدوري