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دوري جوّي للنخبة تحت 21

نظرة عامة على دوري جوّي للنخبة تحت 21

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دوري جوّي للنخبة تحت 21، المباريات والنتائج

السبت، 22 أغسطس
التعاون تحت 21 badge
التعاون تحت 21
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النجمة تحت 21 badge
النجمة تحت 21
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الفيحاء تحت 21 badge
الفيحاء تحت 21
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الأهلي تحت 21 badge
الأهلي تحت 21
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التضامن تحت 21 badge
التضامن تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
الاتفاق تحت 21 badge
الاتفاق تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
الوحدة تحت 21 badge
الوحدة تحت 21
يتم تحديده لاحقًا
الرياض تحت 21 badge
الرياض تحت 21
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نيوم تحت 21 badge
نيوم تحت 21
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العروبة تحت 21 badge
العروبة تحت 21
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الوطن تحت 21 badge
الوطن تحت 21
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النصر تحت 21 badge
النصر تحت 21
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1الأهلي تحت 21 crestالأهلي تحت 2100000000
2الأنصار تحت 21 crestالأنصار تحت 2100000000
3الاتفاق تحت 21 crestالاتفاق تحت 2100000000
4الفيصلي تحت 21 crestالفيصلي تحت 2100000000
5الفتح تحت 21 crestالفتح تحت 2100000000
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