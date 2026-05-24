دوري جوّي للنخبة تحت 21
نظرة عامة على دوري جوّي للنخبة تحت 21
دوري جوّي للنخبة تحت 21، المباريات والنتائج
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السبت، 22 أغسطس
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|الأهلي تحت 21
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الأنصار تحت 21
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الاتفاق تحت 21
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الفيصلي تحت 21
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الفتح تحت 21
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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