جدول مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 8 مارس 2026 "08-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الاتفاق - الرائد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 فهد إبراهيم الاتحاد - البكيرية 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 أحمد النفيسة

الدوري الإيطالي - الجولة 28 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليتشي - كريمونيزي 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv - فيورنتينا - بارما 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv - بولونيا - هيلاس فيرونا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv - جنوى - روما 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv عبدالله السعدي ميلان - إنتر 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عامر عبدالله

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فولهام - ساوثهامتون 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد المبروكي بورت فايل - سندرلاند 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات beIN Sports 5 عامر الخوذيري ليدز يونايتد - نورويتش سيتي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فياريال - إلتشي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 2 بكر علوان خيتافي - ريال بيتيس 18:15 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 2 محمد السعدي إشبيلية - رايو فاييكانو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد عبده فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 2 عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - ميتز 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 3 نوفل باشي بريست - لوهافر 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 6 أحمد سوكو ليل - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 4 عبدالله الغامدي نيس - رين 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد البلوشي ليون - باريس إف سي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 3 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت باولي - أينتراخت فرانكفورت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أونيون برلين - فيردر بريمن 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد

