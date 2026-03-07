دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهمات سهلة للكبار في الجولة 18.. والأهلي أمام لقاء مصيري لتفادي الهبوط

على مدار 3 أيام، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا
على رأس هذه المباريات، تلك التي سيحل فيها الهلال "المتصدر"، ضيفًا على فريق الحزم تحت 21 عامًا، مساء يوم الثلاثاء القادم.
أما النصر سيكون على موعد مع مباراة سهلة على الورق، عندما يستضيف فريق النجمة تحت 21 عامًا؛ وهو نفس الأمر بالنسبة لعملاق جدة الاتحاد، في مواجهته ضد البكيرية.
ومن ناحيته.. سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة حاسمة ضد الجبلين؛ حيث يتصارع الناديان لتفادي الهبوط، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.
وفيما يلي.. مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:
- 4 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026
* الأحد "الساعة 22:00".. الخلود ضد ضمك.
* الأحد "الساعة 22:00".. الرياض ضد الوحدة.
* الأحد "الساعة 22:00".. الاتفاق ضد الرائد.
* الأحد "الساعة 22:00".. الاتحاد ضد البكيرية.
saff
- 5 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026
* الإثنين "الساعة 22:00".. الأخدود ضد التعاون.
* الإثنين "الساعة 22:00".. الفيحاء ضد الخليج.
* الإثنين "الساعة 22:00".. العدالة ضد القادسية.
* الإثنين "الساعة 22:00".. النصر ضد النجمة.
* الإثنين "الساعة 22:00".. نيوم ضد الشباب.
saff
- مباراتان يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026
* الثلاثاء "الساعة 22:00".. الأهلي ضد الجبلين.
* الثلاثاء "الساعة 22:00".. الحزم ضد الهلال.
saff
وكما ذكرنا.. تم تأجيل مباراة ناديي العروبة والفتح، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إلى يوم الأول من أبريل 2026.