دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال ينثر سحره وسط الاحتفال بـ"الجوهرة الجديدة".. والنصر يسقط مع الكبار في الجولة 17

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار 4 أيام "من 28 فبراير إلى 3 مارس 2026"؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، مع تأجيل مواجهة البكيرية ضد الاتفاق.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة السابعة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج المفاجئة، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

