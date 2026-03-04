Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال ينثر سحره وسط الاحتفال بـ"الجوهرة الجديدة".. والنصر يسقط مع الكبار في الجولة 17

جولة شهدت الكثير من الأحداث المُثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار 4 أيام "من 28 فبراير إلى 3 مارس 2026"؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، مع تأجيل مواجهة البكيرية ضد الاتفاق.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة السابعة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج المفاجئة، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • الهلال يواصل الإبداع في ليلة الاحتفال بـ"الجوهرة الجديدة"

    واصل فريق الهلال تحت 21 عامًا، مستوياته المبهرة في الأسابيع الأخيرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا 

    الهلال بقيادة مديره الفني محمد الشلهوب؛ حقق الفوز (4-0) ضد نادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    رباعية الزعيم في شباك الأخدود؛ جاءت بواسطة كل من عبدالله الزيد "ثنائية"، تركي الغميل وأحمد حمزة.

    حمزة البالغ من العمر 17 سنة، وهو نيجيري من مواليد السعودية؛ شارك لأول مرة مع الهلال ضد الأخدود، وتمكن من تسجيل هدف.

    واحتفل نجوم الهلال بزميلهم الصغير، من خلال رميه إلى الأعلى؛ بينما قام اللاعب بعد تسجيله هدفه، بالذهاب إلى الشلهوب واحتضانه.

    • إعلان

  • هزيمة مفاجئة للنصر مع الاحتفاظ بـ"وصافة" دوري جوّي

    ومن ناحيته.. تلقى فريق النصر تحت 21 عامًا، هزيمة مفاجئة في الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    النصر فرط في تقدمه (2-0) ضد نادي ضمك؛ ليخسر بثلاثة أهداف في النهاية، ويفقد 3 نقاط غالية للغاية.

    وتقدّم الفريق النصراوي، عن طريق عبدالرحمن سفياني وسعد حقوي؛ قبل أن يسجل ضمك ثلاثيته المتتالية، بواسطة كل من جواد آل حسن "ثنائية" ودافيد سيلفا.

    ورغم الهزيمة.. لم يفقد النصر "وصافته" لدوري جوّي؛ وذلك بسبب تأجيل مواجهة الاتفاق ضد البكيرية، وخسارة الفتح أمام العدالة.

    نعم.. المفاجآت تواصلت؛ بخسارة الفتح (1-3) أمام العدالة، في واحدة من أسوأ مباريات النموذجي بالموسم الحالي.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • جولة حزينة جديدة للاتحاد والأهلي في دوري جوّي للنخبة

    لا تزال مدينة جدة تنام حزينة؛ بسبب نتائج كل من الاتحاد والأهلي، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتحاد سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام الرائد، في الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وافتتح العميد النتيجة، بواسطة لاعبه فيصل بن نحيت؛ قبل أن يُعادل أنس الزهراني، لمصلحة الرائد.

    أما فريق الأهلي تحت 21 عامًا؛ فقد خسر (0-1) ضد نظيره الوحدة، بهدف سيف العمري.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • نتائج منطقية في باقي مباريات الجولة 17 من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من النتائج المنطقية، بصفةٍ عامة.

    أبرز هذه النتائج على الإطلاق؛ كانت فوز فريق القادسية تحت 21 عامًا (2-0) على العروبة، وهي نفس النتيجة التي انتصر بها التعاون على نادي الحزم.

    أيضًا.. عاد نادي نيوم إلى سكة الانتصارات مجددًا؛ وذلك بفوزٍ صعب على مستضيفه الخليج، بهدف مقابل لا شيء.

    وفيما يلي.. نتائج المباريات الأخرى في الجولة 17: 

    * الجبلين (0-1) الرياض. 

    * الشباب (1-3) الفيحاء.  

    * النجمة (2-2) الخلود.  

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • جدول "ترتيب" دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة 17

    أسفرت الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، عن ثبات كبير في مراكز المقدمة.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا 

    نادي الهلال عزز "صدارته" لدوري جوّي للنخبة، بعد فوزه الكبير على نظيره الأخدود؛ حيث وصل إلى نقطته الـ38، من 11 انتصارًا و5 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.

    ويبتعد الهلال بفارق 4 نقاط كاملة، عن عملاق الرياض الآخر النصر؛ الذي يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 34 نقطة.

    ويتساوى الاتفاق "الثالث" مع النصر، في عدد النقاط بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ لكن مع مباراة أقل، حيث تأجلت مواجهته ضد البكيرية إلى 1 أبريل القادم.

    وفي المركز الرابع.. يتواجد نادي الأخدود، برصيد 33 نقطة من 17 مباراة؛ وبفارق نقطتين عن نظيره الفتح، صاحب "الترتيب الخامس".

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * الأهلي "التاسع عشر": 17 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 14 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 9 نقاط.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة 17 من دوري جوّي

    الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 30 هدفًا في 11 مواجهة، بمعدل 2.7 هدف في اللقاء الواحد.

    والغزارة التهديفية في الجولة 17؛ جاءت على الرغم من تأجيل مباراة الاتفاق والبكيرية، والتي ستُلعب يوم 1 أبريل القادم - كما ذكرنا -.

    وتُعتبر مباراة النصر مع مستضيفه ضمك؛ هي الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذه الجولة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك برصيد 5 أهداف - 2 للعالمي و3 لأصحاب الأرض -.

    ونجحت ستة أندية في الحفاظ على نظافة شباكها، خلال الجولة السابعة عشر من عمر الدوري؛ في الوقت الذي قام فيه لاعبين اثنين بالتسجيل بـ"الخطأ في مرماهما"، وهما محمد السحيحي "الفتح" وثامر مهدلي "الحزم". 

    وتواصلت في الجولة السابعة عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة السابعة عشر؛ شاهدنا إشهار 52 كارت أصفر في 11 مباراة، مع طردين لكل من يوسف الغليقة "نيوم" وعلي المجحد "الحزم".

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا 

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0