جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 "09-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق النصر - النجمة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 عبدالله المحيسن نيوم - الشباب 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 عبدالعزيز السبر

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لاتسيو - ساسولو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv محمد الشامسي

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيول - ريال أوفييدو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد بركات

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وست هام - برينتفورد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد عبده

الدوري المصري - الجولة 15