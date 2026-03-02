Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
شاهد دوري جوّي عبركأس ملك إسبانيا عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

كذلك يمكن متابعة كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا على تطبيق MBC شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

العودة أو التأكيد .. إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عبر MBC شاهداشترك الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 "03-03-2026"

كأس ملك إسبانيا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برشلونة - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC شاهدأحمد النفيسة
MBC مصر 2مدحت شلبي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بورنموث - برينتفورد 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 محمد بركات
إيفرتون - بيرنلي22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 4نوفل باشي
ليدز - سندرلاند 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 5أحمد عبده
وولفرهامبتون - ليفربول23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 1حفيظ دراجي

كأس إيطاليا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كومو - لإنتر 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتMBC شاهد

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ملبورن سيتي - بوريرام13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 2محمد المبروكي
جانجون - ماتشيدا زيلفيا15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 2محمد نضال

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 17

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الرائد - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4عبد العزيز السبر
ضمك - النصر22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 3أحمد النفيسة

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العروبة - العلا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الوحدة - الطائي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0