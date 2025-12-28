أخبار الأهلي اليوم | ليفربول يضع عينه على نجم الراقي .. وماتياس يايسله يرفض حملات الجماهير ضد لاعبه الشاب

يرفض القادسية الوقوف مكتوف الأيدي أمام رفض لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاجه على إثر إدعاء عدم نظامية مشاركة عدد من لاعبي الراقي خلال مواجهة الجولة التاسعة من الدوري المحلي.

الأهلي فاز (2-1) ضد القادسية، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وبعد المباراة.. قدّم مجلس إدارة القادسية شكوى رسمية؛ يُطالب فيها بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، واعتبار الفريق الأهلاوي خاسرًا إداريًا.

شكوى نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي؛ جاءت على خلفية تغيير الراقي "قائمته الرسمية"، قبل انطلاق مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

لكن لجنة الانضباط رفض احتجاج القادسية، إلا أن الجديد في هذا الشأن كشفه الصحفي أحمد العجلان مؤكدًا عزم مسؤوليه على الاستئناف على هذا القرار.

وأكد العجلان أن إدارة القادسية قدمت إشعارًا رسميًا لاتحاد الكرة بنية الاستئناف على رفض الاحتجاج، متمسكًا بحقه، لكنه ينتظر فقط وصول حيثيات القرار، كي يواصل خطواته القانونية.